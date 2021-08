Tiervermittlung via Dating App erzielt erste Erfolge

Tierheim München goes Tinder: Auf der Suche nach einem Zuhause für immer ist dort seit Sonntag zum Beispiel der Kater Captain Kirk. Er sucht keine Katzenfreundin, sondern einen Menschen, der ihn bei sich aufnimmt. Unter seinem Foto können die Singles unter anderem lesen: "Hallo. Lust auf ein galaktisches Abenteuer? Obwohl ich Captain Kirk heiße, lebe ich nicht in einer fernen Galaxie, sondern im Tierheim München. Ich bin trotz meines Temperaments sehr verschmust und am liebsten ein Freigänger. Bin ich dein Star, dann swipe nach rechts."

Tiere mit Handicap gehen zuerst online

Neben Captain Kirk suchen beispielsweise noch Katze Saskia, Hund Joshi oder ein Katzen-Trio ein Zuhause für immer. Die Aktion soll gerade den Tieren aus dem Münchner Tierheim Aufmerksamkeit schenken, die schon länger auf eine Adoption warten.

Jillian Moss vom Tierheim nennt sie die "Dauersitzer". Eben genau die Tiere, die es schwer haben, ein neues Zuhause zu finden. Weil sie Medikamente bekommen, ein Stück vom Schwanz fehlt oder sie teilweise mit kleinen Kindern nicht so gut können.

Bereits 40 Matches für das Katzentrio

Unterstützt wird das Tierheim bei dieser Aktion von einer Werbeagentur. Die Resonanz sei bisher sehr gut. 40 Matches habe etwa das Katzentrio bereits erzielt und zwei der Interessierten wollen sich nun im Tierheim die Stubentiger ansehen. Laut Jillian Moss vom Tierheim klingelt bei ihnen regelmäßig das Telefon. Die Interessenten melden sich mit: "Ich hab ein Match. Wann kann ich vorbeikommen?".

Die Datingapp dient nur als erste Anlaufstelle. Wenn Singles wirklich Interesse an einem der Tiere haben, startet der reguläre Vermittlungsprozess im Tierheim mit Kennenlernen, Vorgesprächen und einer Wohnungsbesichtigung. Denn die Tiere suchen kein schnelles Abenteuer, sondern ein Zuhause für den Rest ihres Lebens. Mindestens fünf Termine sind schon vereinbart worden, berichtet die Agentur.

Tierheim komplett ausgelastet

Die Aktion weckt laut der Werbeagentur zudem auch das Interesse am Tierheim generell. Einige möchten spenden, andere informieren sich über Hilfe beim Gassigehen.

Jetzt im Sommer sei das Tierheim in München ohnehin an seiner Belastungsgrenze. Man habe sogar schon über einen Aufnahmestopp nachgedacht, bestätigt Jillian Moss. Gerade anhand des Alters könne man gut sehen, dass sehr viele Haustiere abgegeben werden, die sich Menschen seit Corona zugelegt hatten.

Neue Halter werden sorgfältig ausgewählt

Als Begründung werden dann oft eine Allergie oder veränderte Lebensumstände vorgebracht, so Moss. Meist stecke dahinter aber eher, dass die Halter nun nicht mehr im Homeoffice arbeiten.

Von allen Tieren, die vom Tierheim selbst seit Beginn der Corona-Pandemie vermittelt wurden, sei aber keines wieder zurückgekommen. Auf ihre Auswahlprozesse könne man meist vertrauen. Deshalb finden nun hoffentlich auch Captain Kirk und seine Leidensgenossen ein langfristiges und beständiges Zuhause.