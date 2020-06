Tiertransporter verunglückt - 16 Schweine tot

Bei Eichendorf im Kreis Dingolfing-Landau ist ein Schweine-Transporter mit 100 Tieren an Bord in den Graben gekippt. Drei Tiere starben sofort, 13 wurden vom Tierarzt erlöst, teilt die Polizei Landau an der Isar mit. Die überlebenden Schweine wurden eingefangen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schweine-Transporter fuhr ins aufgeweichte Bankett

Der Unfall war zwischen Ettling und Eichendorf passiert. Der 50-jährige Fahrer war auf der engen Straße mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts ins Bankett gefahren. Wegen des durch den Regen aufgeweichten Bodens, hielt der Untergrund dem schweren Transporter nicht Stand. Der Anhänger mit 100 Schweinen an Bord kippte um - das Fahrerhaus blieb stehen.

Schweine mit Bauzaun eingefangen

Die umherlaufenden Schweine wurden mit Hilfe eines Bauzauns eingefangen, so die Polizei weiter. Im Anschluss wurden die Tiere auf einen anderen Transporter geladen. Die Straße zwischen Ettling und Wisselsdorf war während der Bergung komplett gesperrt.