Tiertransport-Unternehmen manipuliert Fahrtenschreiber

Weil ein Unternehmen für Tiertransporte aus der Oberpfalz die Fahrtenschreiber in seinen Lastwagen manipuliert hat, muss es jetzt ein Bußgeld von mehr als 10.000 Euro bezahlen.

Mehrere Manipulationen aufgedeckt

Bei einer Verkehrskontrolle eines Fahrzeugs in Frankreich, fanden die Polizisten dort ein illegal im Lastwagen verbautes Gerät. Damit wurde der digitale Fahrtenschreiber des Lastwagen so manipuliert, dass auch bei voller Fahrt des Lastwagen Ruhezeiten für den Fahrer aufgezeichnet wurden. Die Lastwagen-Fahrer konnten somit viel zu lange am Steuer sitzen. Bei einer Betriebskontrolle durch das Gewerbeaufsichtsamt der Regierung der Oberpfalz wurden daraufhin viele Daten und Unterlagen sichergestellt. Die Auswertung ergab, dass auch andere Fahrer des Unternehmens die Fahrtzeiten manipuliert hatten. Deswegen wurde gegen den Transportunternehmer ein Bußgeld in fünfstelliger Höhe verhängt. Dagegen zog der Unternehmer vor Gericht, und unterlag.

Fahrtpausen wichtig für die Tire

Gerade bei Tiertransporten müssen die maximalen Fahrzeiten exakt eingehalten werden. In den Fahrtpausen können die Tiere mit Wasser und Nahrung versorgt werden. Das Thema Tiertransporte sorgt aktuell ja für große Diskussionen. Bei einem runden Tisch soll am Dienstag die rechtliche Lage geklärt werden. In der Vergangenheit hatten sich in mehreren Landkreisen Veterinäre geweigert, Vorzeugnisse für den Transport von Tieren auszustellen. Im schlimmsten Fall hätten sich die Mitarbeiter der Landratsämter wegen Beihilfe zur Tierquälerei strafbar gemacht, wenn in den Zielländern nicht nach EU-Tierschutzauflagen geschlachtet wird.