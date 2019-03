Tiertransport habe alle Genehmigungen gehabt

Dort schreibt die erste Vorsitzende des Vereins Kathrin Arnold, dass der Transport alle erforderlichen Genehmigungen gehabt habe: Äußerlich sei der Transport mit der Aufschrift 'live animals' gekennzeichnet, ebenso seien die Boxen fest installiert und sauber gewesen sowie mit festen Trennwänden versehen. Arnold schreibt weiter, dass alle Tiere legal angemeldet seien und unterwegs Futter und Wasser bekommen haben.

Zuständiges Veterinäramt in Baden-Württemberg habe keine Einwände gehabt

Laut Arnold befanden sich auf dem Transporter Tiere von unterschiedlichen Tierschützern und Organisationen. Darunter waren drei Hunde und eine Katze von ihrem Verein, dem "HoPE". Bereits am Sonntag vor der Ausreise aus Rumänien habe der Verein die Chipliste der Tiere an das zuständige Veterinäramt in Baden-Württemberg übersandt – dort habe es keinen Einwand gegen den Transport gegeben.

Zu viele Tiere in den Boxen laut Veterinäramt in Passau

Das Veterinäramt in Passau hingegen beanstandete bei der Kontrolle unter anderem, dass zu viele Tiere in den Boxen transportiert wurden. Dazu schreibt Arnold, dass es sich dabei größtenteils um kleine Hunde oder Welpen gehandelt habe. Für sie sei es weniger stressig gemeinsam transportiert zu werden als in getrennten Boxen. Die Boxen seien zudem groß genug für drei Tiere.

Boxen waren sauber

Der zuständige Veterinärdirektor in Passau Dr. Johann Hölzl sieht das aber anders:

"Wir haben jedes Behältnis ausgemessen und alles dokumentiert. Mindestens fünfzig Prozent der Boxen waren deutlich überbelegt." Dr. Johann Hölzl, Veterinärdirektor Passau

Laut Hölzl seien außerdem zwei Hunde gerade frisch operiert worden, einer habe sich in einem schlechten Allgemeinzustand befunden und die vier Katzen seien auch krank gewesen. Die Boxen seien aber „nicht erheblich verunreinigt“, erklärt Hölzl weiter. Das sei aber auch kein Wunder:

"Die Hunde und Katzen vermeiden es, bei solchen Transporten Harn und Kot in den Boxen abzusetzen. Darunter leiden die Tiere natürlich erheblich." Dr. Johann Hölzl, Veterinärdirektor Passau

Tiere können nach eingehaltenen Fristen abgeholt werden

Insgesamt wurden laut Hölzl 23 Hunde und vier Katzen beschlagnahmt und auf drei Tierheime verteilt. Dort werden sie jetzt tierärztlich untersucht und bei Bedarf gegen Tollwut geimpft. Nach den eingehaltenen Fristen können die Tierschutz-Vereine ihre Tiere dann wieder abholen – aber nur, wenn sie die Tierarztkosten und die Kosten für die Unterbringung begleichen. Die anderen Hunde in dem Transporter durften am Freitag weiterfahren und sind laut "HoPE" gesund bei ihren neuen Haltern angekommen.