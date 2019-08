Tierskandal im Allgäu: Landwirte kritisieren "Hetzjagd-Stimmung"

Der öffentliche Aufschrei nach dem Bekanntwerden von mutmaßlichen Tierquälereien in einem großen Allgäuer Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach war groß. Vor allem in den sozialen Medien kommentierten zahlreiche Menschen, teils mit wüsten Beleidigungen und Drohungen. Auch gegen den betroffenen Landwirt war es auf seinem eigenem Hof zu einer verbalen Drohung gekommen.

Hetzjagd-Stimmung gegen Bauern

Nachdem nun auch noch ein zweiten Milchviehbetrieb in den Fokus der Staatsanwaltschaft geraten ist und gegen einen ein dritten Hof Vorermittlungen gestartet wurden, sehen viele Landwirte und Bauernvertreter derzeit eine regelrechte Hetzjagd-Stimmung gegen die Bauern.

So etwa bei einer Podiumsdiskussion in Kempten zum ersten Fall in Bad Grönenbach vor knapp drei Wochen: Da hatte die Tierrechtsorganisation "SOKO Tierschutz" 5.000 Euro Belohnung ausgelobt, wenn jemand Fälle von brutalen Kälbertötungen meldet.

Landwirte unter Generalverdacht

Das hatte bei der Veranstaltung zu wütenden Protesten von Bauern geführt. Man stelle so einen ganzen Berufsstand unter Generalverdacht. Andere Landwirte schlagen sich auf die Seite der Tierschützer: Eine Oberallgäuer Jungbäuerin hat zum Beispiel vor kurzem ein Video bei Facebook veröffentlicht, in dem sie sich entsetzt über den Fall Bad Grönenbach zeigt – und betont, dass dieser eben nicht für alle Landwirte stehe.