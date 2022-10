Tierskandal Bad Grönenbach: Erschütternde Aussage von Tierärztin

Im Tierwohlprozess um zwei Landwirte aus Bad Grönenbach hat vor dem Landgericht Memmingen nun eine Amtstierärztin des Landratsamts Unterallgäu ausgesagt. Ihre Aussagen sollen tiefere Einblicke in die Geschehnisse auf dem Hof im Landkreis Unterallgäu liefern. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden Angeklagten ihre Kälber und Kühe in insgesamt 54 Fällen nicht ausreichend versorgt, so dass diese länger anhaltende Schmerzen erlitten, einige der Tiere mussten getötet werden.

Zum Artikel "Prozess zum Allgäuer Tierschutzskandal - darum geht es"

Tierärztin berichtet von verletzten und abgemagerten Kühen

Die Amtstierärztin berichtete etwa über eine Kuh, die sie im Juli 2019 untersucht hatte. Das abgemagerte Tier lag ihrem Gutachten zufolge in Kot und Urin und hatte zudem eine schwere Klauenentzündung mit einem Geschwür, das bereits ins Gelenk eingedrungen war. "Solche Probleme entstehen nicht von heute auf morgen", sagte die Veterinärin vor Gericht.

Die Landwirte hätten schon Tage vorher erkennen müssen, dass es dem Tier schlecht ging und sie einen Tierarzt holen müssen. In einem Video ist zu sehen, wie einer der Landwirte dem Tier mit dem Fuß einen leichten Tritt gibt, damit es aufsteht. Das Tier bewegt sich allerdings nicht vom Fleck.

Als weiteres Beispiel führte die Tierärztin den Fall eines Kalbes an, das ebenfalls abgemagert war und dessen Lunge geschädigt war. Auch in diesem Fall hätte frühzeitig medizinische Hilfe gerufen werden müssen, dann hätte das Kalb überleben können.

Auch nach Aufdeckung der Missstände weitere Probleme

Die Amtstierärztin betonte, dass es nach der Aufdeckung der Zustände auf dem Hof weiterhin Probleme gegeben habe. Weil schon 2020 ein behördliches Tierhalteverbot gegen den Vater verhängt wurde und gegen den Sohn im Raum stand, mussten die Landwirte einen Betreuer für den Hof beauftragen.

Weitere Kontrollen des Veterinäramts hätten allerdings gezeigt, dass es danach kaum Besserung gab. Weiterhin seien Tiere ohne Stroh gewesen oder hatten zu wenig zu fressen bekommen, so die Amtstierärztin.

Deshalb wurde schließlich gegen den neuen Verwalter ebenfalls ein Betreuungsverbot verhängt. Ein zweiter Verwalter gab den Job kurze Zeit später jedoch wieder auf. Ein dritter Betreuer wurde eingesetzt, dem die Amtsveterinärin vor Gericht allerdings die Fähigkeit absprach, Tiere halten zu können: "Es fehlen leider rechtliche Vorgaben für eine entsprechende Sachkenntnis, die so ein Halter generell vorweisen muss", sagte die Tierärztin.

Kritik übte die Amtsveterinärin auch an der Datenbank des Hofs. So waren Kälber, die mehrere Wochen alt waren, dort nicht eingetragen gewesen. Das Veterinäramt hatte aber eine Bestandssperre verhängt. Mit dieser konnten Tiere nicht ohne vorherige Anmeldung den Hof verlassen beziehungsweise der Betrieb durfte nicht um neue Kühe oder Kälber erweitert werden. Auch diese Vorgabe wurde laut Veterinärin umgangen, weitere Tiere verschwanden.

Verteidigung kritisiert tierärztliche Gutachten

Die Verteidigung zweifelte derweil vor Gericht daran, ob ihre Mandanten die gesundheitlichen Probleme der Tiere hätten erkennen können. Sie kritisiert auch einzelne Gutachten. Unter anderem sei nicht nachvollziehbar, wie stark die Tiere gelitten hätten und ob das Schmerzempfinden bei Rindern ähnlich stark wie beim Menschen sei, erklärten die Rechtsanwälte.

Sie halten viele der Ausführungen für überzogen und stellten auch die Frage, warum Missstände bei vergangenen Besuchen von Tierärzten nicht schon früher aufgefallen waren. Die Verteidigung hat eine Gegengutachterin beauftragt. Ein Urteil im Prozess soll Ende Oktober fallen.

Kälber kommen teils auf einem Gnadenhof unter

Der Tierbestand des Betriebs ist inzwischen weitgehend aufgelöst, nur an einer kleineren Hofstätte befinden sich noch Rinder, die sich aber ebenfalls kurz vor der Aufgabe befinden soll. Ein Teil der Tiere ging nach Ostdeutschland in den Betrieb der Ehefrau des älteren Angeklagten. Ein anderer Teil wurde geschlachtet, einige Kälber kamen auch auf einem Gnadenhof unter.