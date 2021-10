Tierschutzverordnung: Schweinehalter fordert Ausstiegsprämie

Jürgen Dierauff ist im mittelfränkischen Markt Nordheim Schweinehalter und Vorstand der Interessenvertretung der marktorientierten Schweinehalter Deutschland (ISN). Als solcher macht er sich große Sorgen um die Existenz seines Berufsstands, denn nach Bekanntwerden einer ISN-Studie wollen in Süddeutschland in den nächsten zehn Jahren dreiviertel der Schweinehalter aufhören.

Verordnungen werden weiter verschärft

Hintergrund ist die Tierschutznutztierverordnung, die im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Diese schreibt neue Maßnahmen für mehr Tierwohl vor, die binnen fünf beziehungsweise 15 Jahren von den Schweinehaltern umgesetzt werden müssen. Ab 2025 gelten neue Gesetze im Abferkelstall, wo die Ferkel geboren werden, ab 2035 im Deckstall. Außerdem sollen die Tiere in der Mast mehr Platz bekommen. Aktuell gilt in Deutschland die europaweite Regelung. Mit der neuen Verordnung werde diese verschärft, meint Jürgen Dierauff.

Ausstiegsprämie soll Schweinehaltern helfen

Der Umbau ist teuer und Ställe sind in der Vergangenheit auf die damals geltenden Regeln konzipiert worden. Im Fall von Schweinezüchter Horst Dornberger aus Sugenheim bedeutet das im Anferkelstall, dass er aufgrund der Beschaffenheit des Gebäudes nur noch die Hälfte an Sauen unterbringen und damit nur noch die Hälfte an Ferkeln aufziehen kann. Ähnlich ist es beim Deckstall. Dornberger hat vier Töchter, von denen keine den Betrieb übernehmen will. Der 59-Jährige will daher aussteigen, wenn die ersten Regeln in Kraft treten. So wie ihm geht es vielen Schweinehaltern, sagt Kollege Jürgen Dierauff. Mit einer Ausstiegsprämie könnten sie sozial abgefedert werden.

Umstiegsprämie für Umbau gefordert

Auf der anderen Seite sollen aber auch diejenigen unterstützt werden, die wie Dierauff selbst, den Umbau für mehr Tierwohl umsetzen wollen. Er hat vier Ställe mit 500 Schweinen im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim. Deswegen fordert er neben einer staatlichen Ausstiegs- auch eine staatlichen Umstiegsprämie. Seine Forderungen begründet der Schweinemäster so: Die Tierschutznutztierverordnung als Gesetz sei für die möglichen Geschäftsaufgaben verantwortlich, damit müsse der Staat die Schweinehalter auch sozial abfedern. Dies sei in der Vergangenheit auch mit Betrieben beim Kohle- und Atomausstieg gemacht worden. Gleichzeitig erhofft er sich von der neuen Bundesregierung eine Reformierung der Genehmigungsverfahren für die kommenden Umbauten. Aktuell seien diese schwer und zeitaufwendig.