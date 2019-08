Tierschutzskandal im Allgäu: Streit um zusätzliche Amtstierärzte

An den Landratsämtern sollen die Veterinärbereiche verstärkt werden, das teilte heute das Bayerische Umweltministerium mit. Es reagiert damit auf einen Brandbrief von vier Landräten aus dem Allgäu.

Die Politiker hatten in der Folge des Tierschutzskandals im Allgäu und der Durchsuchung von drei Bauernhöfen in Bad Grönenbach über eine Überlastung der Veterinärämter geklagt und dringend zusätzliche Amtstierärzte gefordert.

Umweltministerium verweist auf Entlastung durch KBLV

Das Ministerium verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine zu Beginn des Jahres vollzogene "große Reform der Veterinärverwaltung und der Lebensmittelüberwachung". Ein Sprecher erklärte: "Dabei gingen Aufgaben von den Kreisverwaltungsbehörden auf die neu gegründete Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) über."

Gerade gegen diese Zentralisierung von Zuständigkeiten allerdings wehren sich die Landräte der Landkreise Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau in ihrem Brief an Umweltminister Thorsten Glauber (FW).

Landräte im Allgäu fordern mehr eigene Amtstierärzte

Die Landräte im Allgäu beklagen, ihre vier Veterinärämter würden seit Jahren kläglich im Stich gelassen. Die Mitarbeiter wären an der Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt. Auch könne von wirklicher Entlastung für die Veterinärämter durch die KBLV keine Rede sein, heißt es in ihrem Brief. Stattdessen wollen die Landräte Hans-Joachim Weirather, Anton Klotz, Maria Rita Zinnecker und Elmar Stegmann dringend mehr Personal für ihre eigenen Ämter.

Polizei durchsucht drei Bauernhöfe in Bad Grönenbach

Anlass für den Brandbrief der Landräte im Allgäu an Umweltminister Glauber sind Fälle von Tierquälerei und von Verstößen gegen den Tierschutz in mehreren Bauernhöfen in Bad Grönenbach im Unterallgäu. Filmaufnahmen von Tierschützern hatten zunächst einen der größten Milchviehbetriebe Bayerns in der Gemeinde im Unterallgäu schwer belastet. Daraus entwickelte sich ein Tierschutzskandal in dessen Folge drei landwirtschaftliche Betriebe von Amtstierärzten kontrolliert und von der Polizei durchsucht wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in allen drei Fällen.