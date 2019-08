Tierschutzskandal im Allgäu – Soko durchsucht weiteren Bauernhof

Wegen des Verdachts auf Verstöße gegen den Tierschutz werden nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West drei Wohnungen und drei Stallungen sowohl in Bad Grönenbach als auch in Dietmannsried durchsucht. Vor Ort seien 60 Beamte der Polizei und Tiermediziner vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Einsatz.

Bei Kontrollen auf Bauernhof Verstöße festgestellt

Das Amtsgericht Memmingen hat die Durchsuchung angeordnet, nachdem bei Kontrollen am vergangenen Samstag Verstöße gegen das Tierwohl festgestellt worden waren.

Mehrere Tierquälerei-Fälle im Allgäu

Bereits im Juli waren schwere Vorwürfe gegen einen der größten Milchviehbetriebe Bayerns in Bad Grönenbach bekannt geworden. Vergangene Woche wurde ein zweiter Betrieb mit Milchkühen in Bad Grönenbach durchsucht. Mögliche Beweismittel wurden sichergestellt, die strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Die Auswertung der Dokumente wird wohl einige Monate in Anspruch nehmen.