Tierschutzskandal im Allgäu: Schicksalsschlag als Auslöser?

Vor dem Landgericht Kempten hat am Dienstag der Prozess gegen drei Landwirte wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz begonnen. Es ist der erste Prozess im Zusammenhang mit dem Allgäuer Tierschutzskandal. Die Staatsanwaltschaft hat zu Beginn der Verhandlung die Befunde von 14 Kontrollen zwischen Oktober 2019 und März 2020 auf dem Hof im Oberallgäu aufgelistet. Auf etwa 30 Seiten sind zahlreiche Verstöße gegen den Tierschutz in der Anklageschrift genannt.

Rinder mit Schwellungen, nicht versorgten Wunden, Entzündungen und Geschwüren

Die Rinder auf dem Hof hätten unter Lahmheit, Abmagerungen, Apathie, geschwollenen und deformierten Gliedmaßen, Frakturen, nicht versorgten Wunden, Entzündungen und Geschwüren gelitten. Diese Leiden und Schmerzen mussten die Rinder laut Staatsanwaltschaft über längere Zeit ertragen.

Viele wurden in Folge der Kontrollen eingeschläfert oder notgeschlachtet. Die Zustände seien trotz wiederholten schriftlichen und mündlichen Aufforderungen durch das Landratsamt Oberallgäu nicht abgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft sprach wörtlich davon, dass die Landwirte "charakterlich ungeeignet" seien, Rinder zu halten.

Landwirt räumt Vorwürfe ein und berichtet von Schicksalsschlag

Im Anschluss verlas der Anwalt für den älteren Landwirt eine Erklärung. Die Vorwürfe seien zutreffend heißt es darin, er räume sie "mit Bedauern und in Kenntnis der eigenen Schuld" ein. Dass ihnen das Leid der Tiere egal gewesen und sie charakterlich ungeeignet seien, treffe jedoch nicht zu.

Schwerer Unfall im Vorfeld des Tierschutzskandals

Der Erklärung zufolge hatte der Sohn der Familie, wichtigste Arbeitskraft auf dem Hof, im Jahr 2019 einen schweren Unfall. Er habe zwei Monate im Koma gelegen, mit schlechter Überlebensprognose. Die Familie sei jeden Tag im Klinikum Großhadern bei ihrem Sohn gewesen, weil die Ärzte ihnen geraten hätten, dass sie mit ihrem bewusstlosen Sohn sprechen sollten.

All das habe den Betrieb in große Schwierigkeiten und teilweise zum Erliegen gebracht. Der Sohn sei zudem der Einzige gewesen, der mit den rumänischen Hilfsarbeitern auf dem Hof auf Englisch habe kommunizieren können. Dazu seien finanzielle Probleme gekommen, so dass nicht mehr ausreichend Futter gekauft werden konnte. Im Zuge des Allgäuer Tierschutzskandals gelangten die Zustände auf dem Hof der Familie im Oberallgäu und auf weiteren Betrieben im Unterallgäu an die Öffentlichkeit.

Durch die Medienberichte sei die Familie gesellschaftlich geächtet und das Lebenswerk des Seniors zerstört worden. Der Hof sei inzwischen verkauft, die Eltern lebten von einer Rente und der Sohn mache inzwischen eine kaufmännische Ausbildung.

Familie wollte Hof für verunfallten Sohn erhalten

"Warum haben Sie nicht früher die Reißleine gezogen?", fragte der Vorsitzende Richter den Vater der Landwirtsfamilie. In einer Erklärung des Anwalts hieß es dazu, der Mann habe ernsthaft erwägt, den Betrieb aufzugeben. Man habe den Hof aber für den Sohn erhalten wollen, wenn er nach seiner Reha infolge des Unfalls zurückkehre.

Weiterer Verhandlungstag – Urteil in der kommenden Woche erwartet

Am Mittag wurde die Verhandlung geschlossen. Weitere tierärztliche und medizinische Gutachten zum Unfall des Sohnes der Familie werden nun "im Selbstleseverfahren in die Hauptverhandlung eingeführt", sagte der Vorsitzende Richter. Die Dokumente werden den Verteidigern und der Staatsanwaltschaft demnach zugestellt. Ein Urteil wird am nächsten Verhandlungstag, dem 14. Dezember, erwartet.