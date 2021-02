Tierschutzbund-Präsidentin warnt vor "Lockdown-Hunden"

Die Präsidentin des Bayerischen Tierschutzbundes, Ilona Wojahn aus Dingolfing, hat im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk davor gewarnt, sich in Zeiten von Corona vorschnell einen Hund oder ein anderes Tier anzuschaffen.

Erziehung wird unterschätzt

Wojahn befürchtet, dass sich schon jetzt viel zu viele Menschen während des Lockdowns ein Tier angeschafft haben, ohne die Konsequenzen wirklich zu bedenken. Mit einem Tier übernehme man auch eine große Verantwortung. Bayerns Tierheime erleben weiterhin einen regelrechten Boom. Vor allem junge Hunde sind gefragt wie lange nicht, berichtet die Tierschutzbund-Präsidentin. Viele wüssten aber nicht, dass die auch erzogen werden müssen.

Angst vor einer "Welle von Abgabetieren"

Wojahn macht sich außerdem Sorgen, was mit den Vierbeinern nach dem Lockdown passiert, wenn die Menschen nicht mehr so viel Zeit haben. Sie befürchtet, dass die Tiere dann in die Tierheime zurückgegeben werden. "Diese Welle von Abgabetieren, die mag ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen", so die Präsidentin des Bayerischen Tierschutzbundes.

Illegaler Import von Welpen steigt

Mit der großen Nachfrage nach Hunden steige auch wieder der illegale Import von Welpen vor allem aus Osteuropa, die teilweise in Reisekoffern nach Bayern geschmuggelt würden. Durch die hohe Nachfrage würden inzwischen teilweise astronomische Summen für illegale Hundewelpen bezahlt, kritisiert die Präsidentin des bayerischen Tierschutzbundes.