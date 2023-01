Tierschutzbund fordert Hundesteuer-Abgabe für Tierheime

Andere Länder - anderes Bewusstsein für Tierheime

In Bayern sind das Bayerische Umweltministerium und das Finanzministerium für die Unterstützung der Tierheime zuständig. 1,5 Millionen Euro stellen sie in diesem Jahr zur Verfügung. Bei den entsprechenden Regierungen können dann Anträge gestellt werden - allerdings nur "soweit diese nachvollziehbar und begründet sind". Leider jedoch fehlt es den Tierheimen oft an ehrenamtlichen Helfern, die sich in die komplizierten Vorgaben einlesen und entsprechende Anträge stellen können. Oft gelten bestimmte Zuschussprogramme der Länder nur für Neu- oder Erweiterungsbauten, doch dafür fehlen den Tierheimen oft die benötigten Eigenmittel. Und es dauert. Was letztes Jahr noch an Kosten veranschlagt wurde, gilt heuer schon lange nicht mehr.

Zudem gibt es nur einen Zuschuss für Heime, die keine Tiere aus befreundeten Einrichtungen aus dem Ausland aufnehmen. Noch schlechter geht es den Gnadenhöfen, die überhaupt keinen finanziellen Anspruch auf Unterstützung haben.

Bayern hat nicht einmal einen eigenen Tierschutzbeauftragten wie beispielsweise Niedersachsen. Die dort zuständige Michaela Dämmrich fordert, dass die Tierheime finanziell ausreichend unterstützt werden müssten, indem die Fundtierverträge zwischen Kommune und Tierheim an die tatsächliche Zahl der Fundtiere angepasst wird. Der Landestierschutzverband in Thüringen fordert eine Fundtierpauschale in Höhe von zwei Euro pro Einwohner und Jahr.

Das Tierwohl im Bereich der Heime ist ein Randthema ohne große Beachtung. Doch alleine in Bayern leben laut dem Statistischen Bundesamt rund 1,5 Millionen Hunde - und sie gelten ja als "bester Freund des Menschen". Zumindest jedenfalls, solange sie im eigenen Haushalt sind.