Tierschutz - Durchsuchungen in Bad Grönenbach und Dietmannsried

Im Zuge des Tierschutzskandals im Allgäu hat die Polizei-Sonderkommission "Fundus" einen Bauernhof in Bad Grönenbach und eine zu dem Betrieb gehörende Stallung in Dietmannsried überprüft. Beteiligt an der Durchsuchung waren neben drei Staatsanwälten Beamte des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Tiermediziner des Veterinäramts Unterallgäu und 60 Polizeibeamte.

Durchsuchter Bauernhof ist ein Mastbetrieb mit rund 400 Rindern

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen, Sebastian Murer, ist der durchsuchte Bauernhof überwiegend ein Mastbetrieb mit bis zu 400 Rindern und insgesamt drei Stallungen in Bad Grönenbach und Dietmansried. Über Umfang oder Art von Verstößen und die Zahl der betroffenen Tiere konnte Murer während der laufenden Durchsuchung noch keine Angaben machen. Man suche nicht nur nach be-, sondern auch entlastenden Beweisen, erklärte Murer. Daher stelle man in den Wohnräumen des Betreibers auch Akten und elektronische Daten sicher. Dann gelte es zu prüfen, ob ein Straftatbestand vorliege oder nicht. Die Auswertung werde dann einige Wochen in Anspruch nehmen.

Kontrollen von Veterinären gingen Durchsuchung des Bauernhofs voraus

Veterinäre der Landratsämter im Unterallgäu und im Oberallgäu hatten den Hof in Bad Grönenbach und den Stall in Dietmannsried in den letzten Tagen kontrolliert. Andreas Kaenders, Sprecher des Landratsamts Oberallgäu teilte mit, man habe in Dietmannsried - wo der Betrieb auch Milchkühe hält – eine ohnehin geplante Kontrolle wegen eines anonymen Hinweises vorgezogen.

Keine "Hetzjagd"

Laut Kaenders stellten Tiermediziner in Dietmannsried an insgesamt fünf Tieren geringfügige Verletzungen und Wunden fest. Woher die Verletzungen stammten, sei unklar. Laut Kaenders handelt es sich um, eine "Dimension, der man sicherlich nachgehen muss", die aber nicht dazu führen dürfe, eine Art Hetzjagd auf den Betreiber loszutreten.

Veterinäre beanstanden Verletzungsgefahr für Rinder in Dietmannsried

Neben verletzten Tieren wurden nach Angaben des Landratsamts Oberallgäu bei der Kontrolle in Dietmannsried auch eine Vertiefung im Stallboden und eine offenstehende Türe festgestellt, die potentielle Verletzungsgefahren für die Tiere darstellten. Außerdem wären Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung der Tiere aufgefallen – unter anderem waren Rinder nicht in der offiziellen Datenbank eingetragen.

Ermittlungen wegen Verstößen gegen den Tierschutz gegen dritten Bauernhof in Bad Grönenbach

Im Juli wurden schwere Vorwürfe gegen einen der größten bayerischen Betriebe mit Milchkühen in Bad Grönenbach bekannt. Vergangene Woche wurde ein zweiter Bauernhof in Bad Grönenbach wegen möglichen Verstößen gegen den Tierschutz durchsucht. Der jetzt durchsuchte Betrieb ist damit bereits der dritte, gegen den innerhalb kurzer Zeit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingeleitet wurden.