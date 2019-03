Kleine Parteien bei der Wahl: Tierschutz, Dexit, Bierpreisbremse

Neben den im Bayerischen Landtag vertretenen Parteien CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD und FDP kämpfen auch 48 weitere um den Einzug ins Europaparlament. Darunter sind einige Exoten, aber auch einige, die sich inhaltlich ähneln.

Erstmals wollen gleich fünf Parteien primär mit dem Thema Tierschutz antreten: Partei Mensch Umwelt Tierschutz (bereits im Europaparlament vertreten), Aktion Partei für Tierschutz, Tierschutzallianz, Partei für Tiere Deutschland sowie die Deutsche Hundepartei.

Linke: "Europa der Millionen statt EU der Millionäre"

Für ein "soziales Europa ohne wachsende Ungleichheit und Ausbeutung" spricht sich Die Linke in ihrem Wahlprogramm aus. Neoliberalismus und Profitstreben seien in die EU-Verträge eingeschrieben, zu oft stehe der Wettbewerb über dem Bedarf der Bevölkerung. Damit geht die Forderung nach einem Neustart einher – gegen Aufrüstung, Privatisierung und Sozialabbau. Durch ihre Solidarisierung mit den Protesten der "Gelbwesten" in Frankreich unterstreicht Die Linke ihre Kritik an Konzernen, Banken und Lobbyisten: "Wir brauchen den Mut, uns mit den Mächtigen anzulegen."

ÖDP: Volksbeteiligung und Umweltschutz

Beflügelt vom Erfolg des Volksbegehrens Artenvielfalt hofft auch die ÖDP auf einen Wiedereinzug ins Europaparlament. Sie fordert die "Einführung verbindlicher europaweiter Volksbegehren und Volksentscheide" und eine "konsequentere Umsetzung vorhandener Abkommen und Richtlinien zum Umweltschutz". Wie schon 2014 führt der Münchner Klaus Buchner – derzeit auch einziger Europaabgeordneter der ÖDP - die Liste an.

Piraten: Gemeinsames europäisches Wahlprogramm

"Unsere Vision eines Vereinten Europas soll Wirklichkeit werden", so schreiben es die Piraten auf ihrer Website und wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Sei es die Agrarpolitik, Kultur, Umweltschutz oder die Kernkompetenz Digitales – alles müsse "gemeinsam" angegangen werden. So treten alle nationalen Ableger der Partei mit demselben Wahlprogramm an: für mehr Menschenrechte im Netz, ein reformiertes Urheberrechtsgesetz und mehr direkte Demokratie.

NPD: "Dexit jetzt!"

Deutschland werde "politisch geknebelt, wirtschaftlich geschädigt und in seiner souveränen Wahrnehmung beeinträchtigt" – deswegen strebt die NPD auch den Wiedereinzug in Straßburg an, um "Deutschland und Europa eine neue politische Richtung zu geben". Sie fordert "ein rigoroses Ende der Massenzuwanderung nach Europa" und den "sofortigen Stopp von Gender-Mainstreaming-Umerziehungsprogrammen und der demonstrativen Schwulenförderung in der EU". Den Aufruf zur Unterstützung des eigenen Wahlantritts bewirbt die Partei mit der Überschrift "Dexit jetzt!".

"Die Partei": "Bierpreisbremse"

Eine "Bierpreisbremse" und "Artenschutz für die Grünen" fordern die Satiriker von "Die Partei" um "Titanic"-Mitherausgeber Martin Sonneborn. Mit "doppelt so viel Gerechtigkeit wie die SPD", einer Koppelung von Managergehältern an die BH-Größe zur Lösung der "Gender Pay Gap" und einer Flüchtlingsobergrenze ("Deutschland darf nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen als das Mittelmeer") soll an den Wahlerfolg von 2014 angeknüpft werden. Dabei hofft man nicht nur auf die Wiederwahl von Sonneborn. Auf Listenplatz zwei tritt Satiriker Nico Semsrott an, bekannt aus der "Heute-Show" im ZDF.

Keine Fünf-Prozent-Hürde, keine Sperrklausel

Anders als bei Bundestags- und Landtagswahlen gilt für die Europawahl keine Fünf-Pozent-Hürde oder eine andere Sperrklausel. So haben auch kleine Parteien und Wählergruppen teils realistische Chancen auf den Einzug in das Parlament. Der Bundeswahlausschuss entscheidet darüber, welche Bewerber zur Wahl zugelassen werden.

Diese Parteien haben ebenfalls Wahllisten eingereicht: Graue Panther, Die Grauen, Der dritte Weg, Arbeitnehmer und Rentner Union, Internationale Europäische Deutsche Löwen Partei, Partei für Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit, PAN – die Parteilosen, Deutsche Zentrumspartei, Wählergemeinschaft für eine repräsentative Volksvertretung, Die Rechte, Partei für Gesundheitsforschung, Allianz Deutscher Demokraten, Die blaue Partei, Deutsche Kommunistische Partei, Die Violetten, Wohnraum-Verteidigungs-Liga, Volt Deutschland, Partei der Humanisten, Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung, Sozialistische Gleichheitspartei, Menschliche Welt, Bündnis Grundeinkommen, Europäische Sammelbewegung für die Legalisierung und Liberalisierung von Cannabis, Neue Liberale, Demokratie in Europa, Ökologische Linke, Gartenpartei, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, Bündnis C – Christen für Deutschland, LigaPLUS, V³-Partei – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, LKR, MLPD, Europäische Partei Liebe, Feministische Partei Die Frauen, Unabhängige für bürgernahe Demokratie, Demokratie Direkt.