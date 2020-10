Tierschützer protestieren gegen Schweinehaltung im Kastenstand

Kastenstände sind enge Metallkäfige, in denen sich die Schweine weder umdrehen noch entspannt hinlegen können. Auch wenn der Bundesrat in diesem Frühsommer eine Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung gebilligt habe, die die Haltung von Sauen in Kastenständen zumindest anteilig verbieten soll, sei das nicht genug, so die Tierschützer.

"Diese Haltungsform ist mit die schlimmste in der Massentierhaltung. Die Mutterschweine werden psychisch und physisch gequält. Die langen Übergangsfristen, speziell im Abferkelbereich, sind ein Skandal! Zudem muss der Kastenstand vollständig verboten werden, wie dies in Schweden seit Jahrzehnten der Fall ist", so Lukas Feldmeier, Vorsitzender der Deutschen Tier-Lobby.

Umstellung der Schweinehaltung: Landwirte stehen unter finanziellem Druck

Landwirte halten dagegen, dass schon die Umsetzung der jetzigen neuen Verordnung viele Betriebe an die Grenze bringen werde. "Marktwirtschaftlich ist es für uns natürlich eine Verschlechterung, und die Auswirkung wird sein: es wird Betriebe erhöhen, die werden das umsetzen, mit hohen finanziellen Aufwendungen, es wird aber auch Betriebe geben, die das nicht umsetzen und die Schweinehaltung einstellen, meine Prognose. Wir haben in zehn Jahren die Hälfte der Schweinehalter, die wir heute noch haben", so Jürgen Dierauff von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands zum BR.

Tierschützer sehen Schweden und Norwegen als Vorbild

Die Tierschützer wollen den Druck auf die Politik erhöhen, die Haltung von Sauen in Kastenständen komplett zu verbieten. Das sei in Schweden und Norwegen schließlich schon lange möglich. Der Protest der Tierschützer heute war Teil eines bundesweiten Aktionstages.