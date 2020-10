Tierschützer kritisieren "Stadttaubenmanagement" in Würzburg

Im Würzburger Stadtbild sind sie kaum zu übersehen: die zahlreichen Tauben. Doch das bestehende "Stadttaubenmanagement" der Stadt Würzburg erfährt deutliche Kritik von Seiten der Bürgerinitiative "Mensch und Taube Würzburg". Die Aktivisten halten die Umsetzung für nicht tierschutzgerecht. Unter anderem wegen eines geltenden Fütterungsverbots. Sie beklagen, dass die Tauben im Stadtgebiet zu wenig gefüttert würden.

Zu wenig Futter für Tauben in Würzburg

In den extra aufgestellten Taubenschlägen bekommen die Vögel nur minimal Futter, nämlich zwei Mal in der Woche mit 25 Gramm Futter pro Taube. Die Vögel bräuchten jedoch täglich pro Tier zwischen 40 und 50 Gramm Futter. Die Tierschützer warnen: Die Tauben könnten sich deshalb in der Stadt wieder eigene Nistplätze suchen. Ihre Population könnte man dann nicht mehr kontrollieren.

Stadt hält die Kritik für unberechtigt

Die Stadt Würzburg weist die Kritik zurück. Kommunalreferent Wolfgang Kleiner sagt, dass es in der Stadt bereits zwei Taubenschläge gebe: einen im Quellenbach-Parkhaus und einen am Rathaus. Zudem würden vier Taubentürme betreut. Am Rathaus gebe es eine tägliche "Vollfütterung", weiterhin würde der Taubenschlag von der Stadt regelmäßig gereinigt. Eine Tierärztin des Veterinäramtes kümmere sich außerdem um die Vögel. Die Stadt habe im letzten Jahr auch zwischen 50 und 60 verletzte Tiere fachmännisch behandeln lassen, sagt Kleiner.

Außerdem hätte die Stadt im letzten Jahr einen Großteil der gelegten 2.298 Taubeneier gegen Gipseier getauscht. Dabei gehe es der Stadt allerdings nicht darum die Tiere auszurotten. Im Gegenteil: Ziel sei auch hier der Tierschutz, um eine Überpopulation zu vermeiden.

Aktivistin hatte trotz Verbot Tauben gefüttert

Aus Sicht der Bürgerinitiative müssten die Tauben gefüttert werden, weil sie andernfalls verhungern würden. Stadttauben würden lediglich einen Radius von maximal 1,5 Kilometern um ihren Nist- und Lebensstandort zur Futtersuche abfliegen. Die Tiere würden nicht in die Flur fliegen, um sich dort Futter zu suchen.

Die Bürgerinitiative hatte ihre Kritik formuliert, weil sich eine Aktivistin wegen wiederholten Taubenfütterns trotz eines Futterverbotes vor dem Amtsgericht Würzburg verantworten sollte. Dieses Verfahren war jedoch abgesetzt worden. Es war verjährt.