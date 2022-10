Tierschützer fordern Ende von Leonhardifahrten

Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Ende der Leonhardifahrten mit Kutschen gefordert. Unterstützung für dieses Anliegen forderte Peta von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU).

Peta: "Frau Aigner hat Riesenglück gehabt"

Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin hatte am vergangenen Wochenende selbst an einer Leonhardifahrt in Warngau im Landkreis Miesbach teilgenommen und sich bei einem Kutschunfall Medienberichten zufolge blaue Flecken zugezogen. Demnach hatte ein Hund die Pferde erschreckt, weshalb die Tiere zur Seite sprangen, die Kutsche in Schieflage geriet und umkippte.

Peta warnt eigenen Angaben zufolge seit vielen Jahren vor den Risiken bei der Nutzung von Pferden vor Kutschen. Deshalb setze man sich für ein grundsätzliches Kutschverbot ein. "Frau Aigner und die anderen Passagiere haben ein Riesenglück gehabt, denn Pferdekutschunfälle enden normalerweise nicht so glimpflich", sagte der zuständige Peta-Fachreferent Peter Höffken. Pferde seien Fluchttiere. Schon das kleinste Erschrecken könne eine Tragödie auslösen.

Immer wieder Zwischenfälle bei Leonhardifahrten

Mit Leonhardifahrten wird in Bayern an den heiligen Leonhard erinnert. Er lebte im sechsten Jahrhundert als Mönch in Frankreich. Sein Einsatz für Gefangene machte ihn zu deren Schutzpatron. Die Darstellung des Heiligen mit Ketten führte zur Ausweitung seiner Schutzfunktion auf das Vieh, darunter Pferde. Die bekannteste Leonhardifahrt findet Anfang November in Bad Tölz statt.

"Es ist absurd, Pferde ausgerechnet zu seinen Ehren zu missbrauchen. Die Tiere gehören auf eine grüne Wiese, nicht vor Kutschen", so Peta. Erst im vergangenen Monat seien in Grafenau mehrere Menschen und Pferde bei einer Leonhardifahrt verletzt worden. Im Jahr 2021 seien bei insgesamt 35 Kutschunfällen in Deutschland ein Mensch getötet und mindestens 48 verletzt worden, viele von ihnen schwer. Darüber hinaus seien im Jahr 2021 vier Pferde gestorben, zehn weitere Tiere hätten sich verletzt.