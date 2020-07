Tierschützer decken illegalen Katzenhandel auf

Tierschützer haben im Landkreis Dachau unerlaubte Geschäfte mit Katzenbabys enttarnt. Im Zusammenspiel mit Veterinäramt und Polizei konnten sie eine Händlerin ausfindig machen, die kranke und ungeimpfte Tierte verkaufen wollte. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau.

Tierschutzverein Dachau holt Polizei

Der Hergang des Falls: Auf einem Parkplatz sollte ein angeblich gefundenes Katzenbaby verkauft werden. So stand es in einer Internetanzeige. Entdeckt hatte diese Anzeige der Münchner Bund für Katzenfreunde. Ein angeblich gefundenes Kätzchen sollte verkauft werden. Die Übergabe sollte auf einem Parkplatz im Landkreis Dachau stattfinden. Die Verkäuferin stieg dabei gar nicht aus, sondern reichte das kranke Tier durch das Autofenster. Am nächsten Tag erschien dann die nächste Verkaufsanzeige der Frau im Internet.

Katzen, Hamster und Hunde verkauft

Die Verkäuferin war dem Tierschutzverein Dachau bereits bekannt. Sie hatte früher schon Hamster und Hunde verkauft. Die Tierschützer schalteten das Veterinäramt und die Polizei ein, Zivilbeamte kamen mit zum vereinbarten Übergabeort für die Katzen - wieder auf einem Parkplatz. Im Transporter der Verkäuferin wurden dann sechs Katzenkinder gefunden, das kleinste wog nicht einmal ein Pfund.

Tierschützer warnen vor Internet-Tiergeschäften

Alle Tiere hatten Flöhe, Durchfall, Würmer - und die Katzenseuche. Sie waren weder geimpft noch hatten sie einen Chip. Die Verkäuferin erwartet jetzt eine Anzeige. Um die Katzenbabys kümmern sich nun die Tierschützer. Ihr Appell an potentielle Käufer: bei derartigen Internet-Kleinanzeigen erst einmal misstrauisch sein und solche Tiergeschäfte nicht unterstützen.