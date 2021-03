Tierschmuggel: Polizei beschlagnahmt 101 Hundewelpen

Die Nürnberger Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag 101 Hundewelpen beschlagnahmt. Wie die Beamten auf Facebook mitteilen, befanden sich die Welpen in einem schlechten Zustand. Laut Mitteilung kontrollierte eine Streifenbesatzung um kurz vor Mitternacht einen Transporter mit der Aufschrift "Live Animals" in der Äußeren Sulzbacher Straße.

Junge Hunde harrten ohne Wasser im Transporter aus

Da es Zweifel am Gesundheitszustand und den Papieren gab, verständigten die Beamten das Nürnberger Tierheim. Laut Mitteilung harrten die Welpen ohne Wasser und Futter im Transporter aus, der von Ungarn auf dem Weg nach Belgien war. Zudem litten alle Tiere unter starkem Durchfall und waren dehydriert. Zwei Hunde wurden beim Transport möglicherweise verletzt.

Welpen werden vom Tierheim nicht herausgegeben

Gegen den Fahrer des Transporters wird nun ermittelt. Alle Welpen wurden dem Tierheim Nürnberg übergeben. Die Polizei bittet darum, von Anfragen an das Heim abzusehen, da die Tiere momentan nicht herausgegeben werden.