Tierquälerei: Wie wird in Bayern kontrolliert?

Wer führt die Tierschutzkontrollen durch?

Für die Kontrollen in den Betrieben sind die Veterinäre zuständig. Sie sind an den Landratsämtern angesiedelt. Allerdings sind es zu wenige, um diese Kontrollen bewältigen zu können - in den meisten Landratsämtern herrscht Tierarztmangel.

Immerhin gibt es noch andere Kontrolleure, etwa den so genannten Milchprüfling: Er führt Milchkammerkontrollen durch, schaut aber auch in den Kuhstall. Die Regierung von Oberbayern wiederum ist dafür zuständig, in ganz Bayern Futtermittel zu kontrollieren, und auch sie wirft einen Blick in die Ställe. Bei fast allen bayerischen Milchviehbetrieben gibt es außerdem noch zwei weitere Programme, nämlich "QS" und "QM". Qualität und Sicherheit beziehungsweise Qualitätsmanagement Milch. Auch dabei werden Ställe kontrolliert.

Wie oft werden Betriebe kontrolliert?

Am wichtigsten sind jedoch die Tierschutzkontrollen durch die Veterinäre. Diese finden aufgrund der geringen Zahl an Tierärzten im Durchschnitt nur alle 48 Jahre statt. In diesen Fällen müssten Missstände extra beim Veterinäramt angezeigt werden.

Welche Handhabe gibt es bei Verstößen?

Der Landwirt bekommt zunächst eine Frist, die ordnungsgemäße Haltung wiederherzustellen. Verstößt er wiederholt gegen Anordnungen, können ihm auch Tiere weggenommen werden. Zum Beispiel kann ein Tierarzt anordnen, den Bestand zu reduzieren. Als letztes Mittel kann einem Landwirt die Tierhaltung komplett untersagt werden.

Kommt es in Großbetrieben eher zu Verstößen?

In Bayern gibt es aktuell knapp 30.000 Milchviehbetriebe. Fünf davon haben mehr als tausend Kühe. Der Durchschnitt liegt bei 40 Kühen.

Nach Meinung vieler Tierärzte hat die Betriebsgröße aber nichts mit Tierquälerei zu tun. Entscheidend sei viel mehr der Mensch, denn Verstöße gibt es in großen wie in kleinen Betrieben. Das gilt auch für Bio-Betriebe.