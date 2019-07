Tierquälerei-Vorwürfe: Glauber kündigt intensivere Kontrollen an

Die Staatsregierung will die Kontrolle großer Viehbetriebe neu organisieren. Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) hat im Umweltausschuss des Landtages angekündigt, dass für 85 große Rinder- und Schweinezuchtbetriebe künftig dieselbe Spezialbehörde zuständig sein wird, die bisher große Lebensmittel- und Geflügelbetriebe kontrolliert.

Glauber: Industrielle Betriebe nach anderen Maßstäben kontrollieren

"Wir brauchen eine neue Qualität bei Tierschutzkontrollen", sagte Glauber. Große, industrielle Betriebe müssten auch nach anderen Maßstäben kontrolliert werden, betonte er. Die Behörde soll zwei neue Standorte bekommen: einen in Schwaben und einen Franken. Außerdem sollen 25 neue Stellen entstehen.

Grund: Mutmaßliche Tierquälerei in Allgäuer Milchviehbetrieb

Grund für die Maßnahme ist die mutmaßliche Tierquälerei in einem großen Allgäuer Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu). Eine Tierrechtsorganisation hatte entsprechende Videoaufnahmen öffentlich gemacht. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt in dem Fall.