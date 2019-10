Tierquälerei: Katze verliert Bein in "Bärenfalle"

Ein schwerer Fall von Tierquälerei beschäftigt aktuell die Polizei in Landau. In Ganacker, einem Ortsteil von Pilsting, hat ein Anwohner eine schwer verletzte Katze entdeckt. Das Tier war mit einem Bein in einem Tellereisen gefangen. Diese Tellereisen werden auch "Bärenfalle" genannt. Der Einsatz ist in Deutschland seit den 90er Jahren illegal.