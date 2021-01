Tierquälerei in Bindlach: Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. Das Geld soll an Zeugen gezahlt werden, die Hinweise auf den Tierquäler geben können, der in Bindlach zugeschlagen hatte. Das gab die Tierrechtsorganisation am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Ein Unbekannter hatte am Donnerstagmittag einem Pferd auf einer Koppel in Obergräfenthal bei Bindlach schwere Schnitt- und Stichverletzung im Bereich des Afters zugefügt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Tierrechtsorganisation hatte im vergangenen Sommer für Aufmerksamkeit in Bayreuth gesorgt, als sie Strafanzeige gegen eine Frau stellte, die ihren Hund in einem geparkten Auto verdursten ließ.

Tierquälerei in Bindlach kein Einzelfall

Die Tierquälerei in Bindlach sei kein Einzelfall, erklärt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. "Immer wieder fügen Unbekannte bundesweit Pferden schwere Verletzungen zu. Wir möchten mit der ausgesetzten Belohnung dazu beitragen, den Täter zu finden", so Hoger weiter. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei zu wenden oder sich bei der Tierschutzorganisation zu melden.

Peta fordert Register für Anschläge auf Pferde

Außerdem fordert die Tierrechtsorganisation ein behördliches Register, in dem Anschläge auf Pferde und bereits überführte Tierquäler erfasst werden. So sollen mögliche Tatzusammenhänge aufgezeigt sowie Täterprofile erstellt werden können. Behörden sollen dadurch effektiver auch überregional zusammenarbeiten. Pferdehalter würden über Gefahrenschwerpunkte informiert und gewarnt werden, um ihre Tiere besser vor Angriffen schützen zu können.

Vom Tierquäler zum Serienmörder

Laut Peta sei die Überführung sadistischer Täter umso wichtiger, da sich Tierquäler unter Umständen später auch an Menschen vergehen würden. Die Tierschutzorganisation führt als Beispiel den Fall des als "Rhein-Ruhr-Ripper" bekannten Serienmörders Frank Gust an. Dieser soll seine perversen Fantasien zunächst an Pferden, Schafen und Rindern ausgelebt haben, bevor er vier Frauen auf exakt dieselbe Weise tötete wie zuvor die Tiere.