Tierquäler sticht auf Pferd ein - Klinge bleibt stecken

In Sonnefeld im Landkreis Coburg ist am Dienstag ein Pferd mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Pferd mit Messer verletzt: Tierarzt muss Klinge entfernen

Zwischen 14 und 19 Uhr habe ein Unbekannter dem Pferd ein Messer in die Flanke gerammt. Dabei habe der Täter so fest zugestochen, dass das mit einem Widerhaken versehene Messer stecken blieb und der Griff abbrach, so die Polizei auf Nachfrage des BR. Ein Tierarzt konnte die etwa zwölf Zentimeter lange Klinge entfernen und das Tier retten. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Sie wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Nach Angaben der Polizei wird das Pferd keine bleibenden Schäden davongetragen. Die Polizei sucht Zeugen.