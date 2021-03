Tierpark Sommerhausen öffnet frühestens am 22. März

Laut der neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Samstag dürfte der Tierpark in Sommerhausen im Landkreis Würzburg eigentlich ab dem kommenden Montag öffnen.

Die Einrichtung wird ihre Türen jedoch frühestens ab 22. März für Besucher aufsperren – vorausgesetzt die Inzidenz im Landkreis Würzburg bleibt bis dahin unter 50.

Dies sagte Anja Gropp von den Mainfränkischen Werkstätten, unter deren Trägerschaft der Tierpark steht, auf BR-Nachfrage. "Die Sicherheit aller ist uns am wichtigsten. Wir müssen nun die Vorgaben genau anschauen und dann entsprechend umsetzen," so Gropp.

Tierpark muss viele Vorgaben beachten

Der Tierpark muss gleich zwei Rahmenkonzepte beachten: die Vorgaben für zoologische Gärten und die für Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung. Der Schutz der Mitarbeiter mit Behinderung und die Sicherheit der Besucher seien maßgeblich. Es sei nicht möglich, die neuen Vorgaben "von heute auf morgen" gewissenhaft umzusetzen.

Öffnung nur wenn Inzidenz unter 50 bleibt

Sollte die Inzidenz bis zum 22. März wieder in den Bereich zwischen 50 und 100 steigen, so muss der Tierpark laut Gropp auch weiterhin geschlossen bleiben. Dann wäre die Öffnung nur mit vorheriger Ticketbuchung erlaubt, was der Tierpark Sommerhausen aktuell technisch nicht leisten kann.