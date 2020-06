Münchner Zoo in der Krise: Tierpark Hellabrunn droht die Pleite

Die Verluste durch Corona sind gewaltig: Erst seit kurzem ist der Tierpark wieder geöffnet und macht derzeit rund 35.000 Euro Miese pro Tag, damit droht dem beliebten Ausflugsziel ab September die Pleite.

Zu wenige Besucher erlaubt

Dem Münchner Tierpark Hellabrunn machen die Corona-Auflagen der Staatsregierung weiter zu schaffen. Tierparkchef Rasem Baban sagte dem BR: Wenn die erlaubten Besucherzahlen nicht in einem überschaubar kurzen Zeitraum gelockert würden, werde der Tierpark Ende September bis Anfang Oktober ein Liquiditätsproblem bekommen. Die bisherige Corona-Verordnung schreibt in Außenbereichen pro Person eine Fläche von 20 Quadratmetern vor.

Bis jetzt 2.000 Besucher pro Tag - nötig wären über 8.000

Somit durften bisher jeden Tag gut 2.000 Personen aufs Tierpark-Gelände. Ab kommender Woche wird die Regelung gelockert. Ab Montag gilt pro Person eine Fläche von zehn Quadratmetern. Dann dürfen 4.400 Besucher in den Tierpark. Rasem Baban ist damit noch nicht zufrieden. Er fordert von der Politik fünf Quadratmeter pro Person. Um über die Runden zu kommen, brauche der Tierpark täglich rund 8.600 Besucher.

35.000 Euro Verlust pro Tag

Jeder Tag kostet den Tierpark Hellabrunn rund 50.000 Euro. Der Verlust beträgt derzeit 35.000 pro Tag. Wegen der finanziellen Probleme stehe auch das seit rund zwei Jahren geplante Projekt der neuen Löwenanlage auf der Kippe, so Baban. Der Bau war für Winter dieses Jahres vorgesehen und kostet rund 3,4 Millionen Euro. Die derzeitige Löwenhaltung in Hellabrunn sei verbesserungswürdig und deshalb nur geduldet. "Das könnte bedeuten, dass die Löwenhaltung in Hellabrunn gefährdet ist", so Rasem Baban.

Stadt München soll jetzt helfen

Der Tierpark Hellabrunn ist eine Aktiengesellschaft. Von Bund und Freistaat bekommt der Tierpark deshalb keine finanzielle Hilfe. Die Stadt München ist Hauptaktionär. Man sei derzeit in Gesprächen über eine mögliche finanzielle Hilfe vonseiten der Stadt, so Tierparkchef Rasem Baban.