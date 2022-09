Artikel mit Audio-Inhalten

Tierliebe: Die Staudes und ihr junger Gänserich

Wer in Badeseen schwimmt, nimmt auch gerne mal sein Haustier mit. So machen das auch Ingrid und Oliver Staude aus Breitenthal bei Günzburg. Am Oberrieder Weiher sind sie die Attraktion, denn sie bringen nicht etwa ihren Hund mit, sondern ihre Gans.