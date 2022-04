Tierleid im Stall: Wenn Druck zu totalem Versagen führt

Ein solcher Fall, in dem es zu totalem Versagen und qualvollem Tod für 171 Rinder gekommen ist, wird am Mittwoch am Amtsgericht in Ansbach verhandelt. Offenbar wurden die Tiere in einem Rindermastbetrieb im Landkreis Ansbach über einen langen Zeitraum nicht versorgt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten daher tödliche Vernachlässigung seiner Tiere vor.

Zu diesem aktuellen Fall könne Dr. Iris Fuchs keine Auskunft geben. Dennoch hat sie im BR-Interview ihre Erfahrungen mit derartigen Skandalen geteilt. Sie ist seit vielen Jahren Vizepräsidentin der Bundes- sowie Vizepräsidentin der Bayerischen Landestierärztekammer.

Missstände bleiben lange unentdeckt

"Warum?" scheint eine der drängendsten Fragen zu sein. Wie es sei kann, dass wochen- oder gar monatelang niemand Notiz von verhungernden und leidenden Tieren nimmt. Und das, obwohl erste Anzeichen, dass auf einem Hof etwas nicht mehr rund laufe, relativ früh erkannt werden könnten.

Laut Veterinärmedizinerin Dr. Iris Fuchs spiele auch die Art des Betriebs eine Rolle. Man müsse beispielsweise zwischen Milchviehbetrieben und Mastbetrieben unterscheiden. Wenn täglich der Milchfahrer morgens vorbeikommt und als Externer einen Blick auf den landwirtschaftlichen Hof hat, ist es anders als bei reinen Mastbetrieben. Dort gebe es per se keinen Ab-Hof-Verkauf, keine Kunden – niemanden, dem etwas auffallen könnte.

Besonders hoch sei das Risiko, dass Vernachlässigungen nicht bemerkt werden, bei abgelegenen Aussiedlerhöfen. Durch die Abgeschiedenheit würden Missstände noch viel weniger ans Tageslicht kommen.

Gesetzliche Regelkontrollen selten

Für Rindermastbetriebe seien nach Angaben von Tierärztin Dr. Fuchs gesetzliche Regelkontrollen selten. Erhält das Veterinäramt Informationen über Auffälligkeiten auf einem Hof, werde von Behördenseite natürlich kontrolliert. Das bestätigen auch die Angaben des Landratsamts Ansbach, in dessen Einzugsgebiet sich der Fall mit den 171 verendeten Rinder zugetragen hat. In Stadt und Landkreis Ansbach leben nach Angaben des Landratsamts rund 107.000 Rinder auf mehr als 1.180 Höfen. Im Veterinäramt arbeiteten aber nur sechs Personen, die Höfe und Tiere kontrollieren, so das Landratsamt. Die Behörde schafft es nach eigenen Angaben deswegen nicht, alle Betriebe jährlich zu kontrollieren.

Überforderung bei Landwirten: Leben am Limit

Berichte von vernachlässigten Kühen, Schweinen oder anderen Nutztieren sorgen für Schlagzeilen in den Medien. Der Fall im Landkreis Ansbach - kein Einzelfall. Immer wieder sei es auch in der Vergangenheit zu solchen Dramen gekommen, sagt Tierärztin Dr. Fuchs.

Oftmals offenbaren diese bekanntgewordenen Missstände nicht nur tierisches Leid. Plötzlich fällt eine Hofkraft aus, ein Angehöriger muss gepflegt werden oder ganze Familiengefüge brechen auseinander. Die Gründe für eine wachsende Überforderung seien vielschichtig. Dr. Fuchs erlebe es nicht selten, dass die Bäuerin in Tränen ausbricht bei der Frage, wann das Ehepaar zuletzt gemeinsam Pizza essen war. Es drehe sich alles 24 Stunden am Tag nur noch um den Hof. Eigene Bedürfnisse würden komplett hintenangestellt.

Hinzu kommt oftmals finanzieller Druck – laufende Kredite bei der Bank, die bedient werden wollen. Krank im Bett zu bleiben oder gar Urlaub zu nehmen, scheint für viele schier unmöglich.

Einzelfälle sorgen für negatives Image

Der ohnehin schon große Druck, der auf den Bauern lastet, werde durch derartige Einzelfälle wie im Landkreis Ansbach zusätzlich verstärkt, so Dr. Fuchs. Werde ein Vorfall medial ausgeschlachtet, habe das unweigerlich negative Folgen für den gesamten Berufsstand der Landwirte. Einige fühlten sich regelrecht an den Pranger gestellt, so die Tierärztin weiter.

Grundsätzlich habe die tierische Lebensmittelproduktion laut Dr. Fuchs keinen besonders guten Ruf. Hinzu komme die mangelnde Wertschätzung der Verbraucher, die eine Rolle spiele, vermutet Fuchs. Vielen sei nicht bewusst, wie viel Arbeit beispielsweise hinter einem Liter Milch stecke.

Doch der gesellschaftliche Druck sei nicht das einzige Problem. Lückenlose Dokumentation, Auflagen beim Umweltschutz – die Liste an Aufgaben der Landwirte sei lang. Für den ein oder anderen werde sie zu lang, gar zu einem unüberwindbaren Berg an Aufgaben, der sich auftürmt und nicht mehr zu bewältigen scheint. Manch einer resigniere, verfalle in eine Starre, so die Veterinärin. Es entsteht ein Teufelskreis, eine Spirale, die sich immer schneller abwärts schraubt. Einige der Landwirte kommen dann nicht mehr selbstständig aus dieser Situation heraus.

Tiergesundheit als ökonomischer Faktor

Schuld daran seien auch die Beratungen der Landwirte in den letzten Jahren. Das Motto "Wachsen oder Weichen" – also immer größere Betriebe schaffen, um vermeintlich rentabler wirtschaften zu können – kritisiert Dr. Iris Fuchs scharf. Viele Bauernhöfe seien maximal auf Kante genäht, haben zu viele Tiere bei zu wenig Personal. Schon der kleinste Ausfall bringe das gesamte System zu Fall. Die Überforderung ziehe sich dann durch den gesamten Betrieb, sagt Dr. Fuchs und nennt ein Beispiel.

Haben Landwirte zu wenig Zeit, hochwertiges Tierfutter zu produzieren, ist die Futtermittelqualität schlecht, was wiederum zu Stoffwechselerkrankungen bei den Tieren führen kann, dies begünstige weitere Krankheiten und so leiden am Ende Mensch und Tier. Stattdessen rät sie dazu, den Tierbestand auf ein bewältigbares Maß runterzufahren. Es sei besser, 60 Kühe zu halten, die eine gute Menge Milch geben, statt 80 Tiere, die aufgrund von mangelnder Versorgung nur einen Bruchteil produzieren, so Dr. Fuchs weiter. Ziel müsse sein, wenige aber gesunde Tiere zu halten und ein erfolgreiches Hofmanagement zu etablieren.

Hilfen für Landwirte in Not

Direkte Nachbarn verschließen häufig die Augen, wollen den Kollegen nicht anschwärzen. Doch gerade ein frühzeitiger Hinweis an die Behörden, dass ein Hofbesitzer Hilfe braucht, sei vom Umfeld wichtig, sagt die Tierärztin. Denn erst wenn Probleme bekannt seien, könne man beispielsweise helfende Hände vom Maschinenring ordern, um den Landwirt beim Füttern oder Ausmisten zu unterstützen. Daher appelliert sie an die Hofbesitzer sich zeitig an Bauernverbände oder das zuständige Veterinäramt zu wenden. So könne geholfen werden, bevor die Situation eskaliert.

Aus ihrer Sicht könnte auch die Politik mehr für Prävention tun. Die EU-Gesetzgebung gebe bereits vor, dass der Landwirt regelmäßig gemeinsam mit dem Hoftierarzt sogenannte "Tiergesundheitsbesuche" durchführen lassen muss. Dieses Gesetz werde in Deutschland in der Praxis jedoch noch nicht angewandt. Dr. Iris Fuchs fordert diese EU-Gesetzgebung als Chance zu begreifen, die Basis zu verbessern und Tierleid zu verhindern.