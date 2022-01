Tierkrematorium Lauingen: Bürger dürfen entscheiden

Bei der Sitzung herrschte großer Andrang, so Bürgermeisterin Katja Müller, etwa 30 bis 40 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen. Darunter Anwohner und Mitglieder der Bürgerinitative "Pro Wohlfühlstadt – Gegen eine Tierverbrennungsanlage in Lauingen". Sie hatten im Vorfeld über 1.300 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt.

Gegner befürchten Gestank und mehr Verkehr

Die Bürgerinitiative ist gegen den Bau, weil sie Gestank und eine Verkehrszunahme fürchten. Aus ihrer Sicht handle es sich um eine industrielle Tierverbrennungsanlage, das führte eine Sprecherin der BI in der Stadtratssitzung nochmals aus. Sie fürchten außerdem Gestank und mehr Verkehr. Da ein Drei-Schicht geplant ist und der Unternehmer Abgabestellen für Tiere in ganz Süddeutschland hat, die in Lauingen verbrannt werden sollen, gehen die Kritiker davon aus, dass eine sehr große Zahl an Tieren wöchentlich verbrannt werden soll.

Anderes Gewerbe oder Wohnungen

Die Fläche solle man sinnvoller nutzen für andere Gewerbe oder den Wohnungsbau, so ein Sprecher der BI zum BR. Laut Bürgermeisterin Katja Müller gab es dahingehend bisher allerdings keine Anfragen. Der aktuelle Bebauungsplan sehe außerdem vor, dass auf der Fläche nur friedhofsnahe Dienstleitungen, Garten- oder Landschaftsbau angesiedelt werden dürfen.

Alle Grenzwerte werden eingehalten

Der Unternehmer, der die Anlage betreiben will, betonte im Vorfeld, alle Grenzwerte würden eingehalten. Die von der Bürgerinitiative verbreiteten Zahlen hinsichtlich der geplanten Menge an Tieren, die verbrannt werden sollten, seien utopisch. Unternehmer Arndt Nietfeld wirft den Mitgliedern der Bürgerinitiative vor, hier mit falschen angeblichen Fakten zu argumentieren.

Bedenken andernorts ausgeräumt

Sein Angebot, eine seiner ähnlich gebauten Anlagen zu besuchen, hat bisher keiner der Gegner angenommen. Auch an anderen Orten gab es im Vorfeld des Baus ähnlicher Krematorien oft Bedenken. Das gibt auch Arndt Nietfeld zu – die hätten sich aber nach Inbetriebnahme immer schnell gelegt. Zum Beweis legt er einige Schreiben von Anwohnern seiner Anlagen vor. Aus jedem einzelnen geht hervor, dass sich niemand negativ beeinträchtigt fühlt.

Haustiere und Pferde sollen eingeäschert werden

In der Anlage sollen Haustiere und Pferde eingeäschert werden. Die Asche können die Besitzer dann auf Wunsch in einer Urne erhalten. Die Verbrennung von Nutz- oder Schlachttieren in solchen Anlagen ist verboten. Der Unternehmer Arndt Nietfeld von der Firma Rosengarten betreibt seit 20 Jahren Tierkrematorien, jedoch keines in Süddeutschland. Bisher müssen die toten Haustiere, die von ihren Besitzern in den Annahmestellen etwa in München oder Augsburg abgegeben werden, deshalb weit für ihre Verbrennung transportiert werden.