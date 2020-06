Tierischer Held: Hund "Lazko" rettet erschöpftes Hasen-Junges

Vor zwei Wochen hat Hund "Lazko" in Sand am Main einen unterkühlten Feldhasen im Garten gefunden. Lazkos Familie hat den Hasen aufgenommen – und beide Tiere sind nicht mehr voneinander zu trennen. Karl-Heinz und Ilse Mahr – die Besitzer von "Lazko" – wussten sofort, dass etwas nicht stimmte, als ihr Hund vor zwei Wochen im Garten herumtollte. Der Australian-Shepherd-Mischling hatte ein Feldhasen-Junges gefunden, den er behutsam in Richtung Haus stupste. Seitdem ist "Hasi", wie die Mahrs ihn nennen, Teil der Familie.

Feldhase "Hasi" muss gefüttert werden

Mittlerweile ist der Feldhase wieder munter. Sein Gewicht hat sich sogar verdoppelt. Ilse Mahr füttert "Hasi" mehrmals täglich mit Milch mit Karottenzusatz. Dazu nimmt sie den kleinen Hasen in ihren Arm und füttert ihn mit einem Trinkfläschchen. Seit kurzer Zeit kann "Hasi" auch an Salatblättern und Löwenzahn knabbern.

"Lazko" und "Hasi" sind unzertrennlich

In seinem Lebensretter "Lazko" hat "Hasi" einen treuen Spielpartner gefunden. Der Familienhund geht rührend und behutsam mit dem Hasenkind um. Er ist immer zur Stelle, sobald "Hasi von" Ilse Mahr gefüttert wird. Wenn keine Fütterung ist, kuscheln die ungleichen Freunde "Lazko" und "Hasi" am Liebsten.

Jagdpächterin erteilt Sondergenehmigung

Normalerweise ist es nicht erlaubt, Wildtiere mit nach Hause zu nehmen. Darum hat die zuständige Jagdpächterin dem Ehepaar Mahr und ihrem Australian Shepherd-Mischling eine Sondergenehmigung erteilt, damit sie sich alle um das Fellknäuel kümmern dürfen. Ein Auswildern kommt im Moment noch nicht in Frage. Feldhase "Hasi" würde es in freier Wildbahn vermutlich nicht überleben.

"Lazko" rettet nicht zum ersten Mal Leben

Die Rettung des Hasenjungen ist nicht "Lazkos" erste Heldentat: Vor gut zwei Jahren hat der Hund aus Sand am Main einen Brand erschnüffelt und sein Herrchen Karl-Heinz Mahr darauf aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend schnell löschen. "Er hat uns wahrscheinlich das Leben gerettet", sagt Karl-Heinz Mahr. "Lazko" sei eben ein wirklicher Held.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!