Tierische Gäste: Miet-Hühner im Großraum Nürnberg

Die Idee boomt: Hühnerhaltung, auch in Städten, liegt voll im Trend. Doch Tierschützer kritisieren: Das ständige Umziehen bedeute Stress für die Hühner. Eine Wohnsiedlung in Erlangen: Die Schwestern Eva und Carmen klettern über den mobilen Zaun in ihren Garten. Hier warten Lore, Wilma, Abby und Frieda schon auf frischen Salat. Die vier Legehennen wirken gesund und aufgeweckt. Sie lassen sich sogar minutenlang streicheln. Die beiden Mädchen kümmern sich um die vier Miet-Hühner. Das bedeutet auch: früh um 5 Uhr aufstehen.

"Wir haben einen Futterautomaten, der für ein paar Tage reicht. Den muss man manchmal nachfüllen. Und dann tun wir immer noch frisches Wasser in den Wasserkasten und dann natürlich noch den Stall ausmisten." Eva Schneider (16)

Hühner als Ersatz für Haustiere

Die Familie hält schon zum zweiten Mal Miethühner. Die Tiere sind leise und der Garten leidet unter dem Scharren nicht allzu sehr. Die Schneiders wollten im Corona-Lockdown kein eigenes Haustier für ihre Töchter anschaffen – so entschied sich der Familienrat für Miethühner.

Miethühner schon komplett ausgebucht

Die Hühner kommen von Monika Köllner. Die Erlangerin hält 28 Hennen, die sie meist monatsweise in festen Vierer-Gruppen vermietet. Stall, Futter und Zaun sind im Preis mit drin. Ein Garten – am besten mit Schatten – sollte vorhanden sein. Eine Woche "Miethühner" kostet 80 Euro, vier Wochen 260 Euro. Das Angebot kommt an: Für 2021 sind keine Termine mehr frei.

"Die Nachfrage nach Hühnern und das Interesse ist sehr groß. Viele möchten zurück zur Basic und sich selber versorgen. Und was gibt es da einfacheres, als Hühner im Garten zu haben?" Monika Köllner, "Moni's Miet-Gaggala"

Legehennen auch in Seniorenheimen und Kitas

Monika Köllner kennt die Kritik von Tierschützern wie Peta: Das ständige Umziehen sei Stress für die sensiblen Tiere. Monika Köllner verleiht ihre Hennen nur im Großraum Nürnberg, um die Fahrtwege kurz zu halten und um bei Problemen schnell vor Ort sein zu können. Auch Seniorenheime und Kitas gehören zu ihren Kunden. Im Bodelschwingh-Haus der "Diakoneo" in Erlangen sind zwei Mal im Jahr Hennen zu Gast. Für viele Seniorinnen und Senioren ist das Gehege ein Anziehungspunkt und sorgt für Gesprächsstoff.

"Sie sind ein Ziel und ein Grund, in den Park zu gehen. Sie sind einfach ein Gesprächsthema: Wieviel Eier haben sie gelegt, ach, Äpfel mögen sie nicht so gern… Sie sind ein Thema, gerade jetzt in der Pandemie war das super." Betreuerin Monika Weiland

Rent-a-Huhn: Eier für Hühnerpaten

Eine weitere Idee rund um Miethühner gibt es seit 2014 In Nürnberg. Beim Projekt "Rent a Huhn" können sich Hühnerpaten melden. Die können zwar kein Huhn nach Hause bestellen, können sich als Pate aber sechs frische Bio-Eier pro Woche an verschiedenen Stellen abholen. Die Patenschaft kostet 72 Euro im Halbjahr.

Menschen mit Handicap kümmern sich

Die Eier kommen von den 300 Hennen, die sich auf dem Gelände der Erlebnisgärtnerei bei "noris inklusion" tummeln. Betreut werden die Tiere das ganze Jahr über von Menschen mit Handicap. Das Projekt soll behinderte und nicht behinderte Menschen zusammenbringen. Die Nachfrage ist auch hier groß. Auf der Warteliste stehen derzeit über 200 interessierte Nürnbergerinnen und Nürnberger.