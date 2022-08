Tierheime überfüllt: Tierschutzbund fordert staatliche Hilfe

Erst waren sie ein netter Zeitvertreib, ein toller Begleiter in Lockdown-Zeiten, eine Streicheleinheit für manch einsame Herzen, doch nach der Pandemie landen sie nun immer mehr in Tierheimen. Vielen Besitzern fehlt jetzt die Zeit, sich um Hund, Katze, Schildkröte, Hamster oder Hase zu kümmern. Zudem kann es auch sein, dass aus dem verwöhnten Welpen ein unsozialer Teenager ohne Erziehung geworden ist. Ein echtes Problem für Tierheime, denn viele sind dadurch nahe am Aufnahmestopp oder haben ihn bereits. Da sie sich überwiegend aus Spenden finanzieren, fehlt ihnen für die Masse an Tieren auch das Geld. Der Deutsche Tierschutzbund fordert deshalb Sofortmaßnahmen und finanzielle Hilfen vom Staat.

"Bester Freund" wird nach Corona abgeschrieben

Im Register des Deutschen Tierschutzbundes sind deutschlandweit 740 Tierschutzvereine mit über 550 vereinseigenen Tierheimen und Auffangstationen organisiert. In Bayern sind 83 Tierheime gelistet, von Aschaffenburg bis Garmisch-Partenkirchen. Doch nicht jedes Tierheim ist beim Tierschutzbund registriert, so dass die Zahl viel höher liegt.

Die Mehrzahl von ihnen hat derzeit ein volles Haus. Wie auch Bamberg. Da ist es sogar so voll, dass Tiere vermehrt in Pflegefamilien kommen, um allen Notfällen Platz bieten zu können. Ehrenamtliche Helfer fehlen zunehmend und die Spendenbereitschaft ist angesichts der Inflation, der steigenden Preise und der bevorstehenden Explosion an Energiekosten zurückhaltend. Alleine im Tierheim Quellenhof Passbrunn im Kreis Dingolfing-Landau ist das Spendenaufkommen um 50 Prozent zurückgegangen. Ein Teufelskreis für die Tierheime: fehlendes Geld, immer mehr Tiere.

Tierheim trägt Konsequenzen des Online-Handels

Vor allem der noch immer blühende illegale Online-Handel macht den Tierheimen schwer zu schaffen. Die Kosten für die oft geschundenen Tiere sind kaum durch die Tierheime zu leisten. "Auch im Kleintierbereich, ob nun Kaninchen, Meerschweinchen, also Tiere, die man sich gut über Ebay bestellen konnte, die man unüberlegt und mit wenig Geld bekam, haben wir einen riesengroßen Rücklauf", so Samantha Licari vom Bamberger Tierheim "Berganza".

Hilfe vom Bund oder vom Land kommt für dieses Problem nur wenig. Auf Anfrage von BR24, was konkret gegen den Online-Handel von Tieren getan wird, antwortet das bayerische Umweltministerium: "Um den Onlinehandel mit Heimtieren stärker kontrollieren zu können, hat Bayern sich beispielsweise im Rahmen der letzten Verbraucherschutzministerkonferenz für eine verpflichtende Identitätsüberprüfung für den Onlinehandel mit Heimtieren eingesetzt. Hier ist der Bund gefordert, die entsprechenden Rechtsgrundlagen zu schaffen. Bayern wird sich mit Nachdruck auch weiter für den Tierschutz einsetzen". Auch mit der Internet-Kampagne "Vernunft statt Mitleid" mache das Umweltministerium auf das Thema des illegalen Welpenhandels aufmerksam.

Doch von solchen Maßnahmen lassen sich illegale Händler nicht einmal ansatzweise abschrecken. Zudem wird seit Jahren über das Thema verhandelt, aber nichts wirklich getan. Der Deutsche Tierschutzbund kontert, dass diese Verschiebung der Verantwortlichkeit seit Jahren so gehe. "Wir sind voller Bitternis. Die Kommune schiebt es zum Land, das Land zum Bund und der Bund sagt, die Kommune ist zuständig. Das ist ein Kreislauf, der den Tierschutz kaputt macht", so Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund. "Man hätte zumindest schon längst andere Kontrollen einführen können, die Online-Anbieter mit zur Verantwortung ziehen können, wenn es um Geldbußen und Strafen geht."

Fundtiere oder herrenloses Tier? Das macht einen Unterschied

Die Tierheime nehmen Fundtiere auf. Für sie, nicht aber für herrenlose Tiere, bekommen die Heime eine Aufwandsentschädigung. Die Leistung wird aber nicht pro Tier bezahlt. Jede Kommune sollte einen bestimmten Betrag pro Einwohner abgegeben, um die Tiere versorgen zu können. Der kann in einem Fall 20 Cent betragen, im anderen Fall höher liegen. Läuft es für die Tierheime gut, verhandelt das Landratsamt für die Gemeinden. Läuft es schlecht, muss das Tierheim auch noch mit jedem betroffenen Bürgermeister sprechen.

"Unsere Verträge sind jetzt 20 Jahre alt. Wir sind jetzt neu in Verhandlungen mit den Kommunen", erklärt Samantha Licari vom Bamberger Tierheim. Es könne nicht sein, dass die finanzielle Unterstützung vom Verhandlungsgeschick abhängt und von den jeweiligen Städten. "Es müsste eine bayernweite Regelung geben."

"Tierschutz ist ein permanenter Kampf und ein Betteln um Geld. Und das ist das, was uns so müde und traurig macht. Wir kümmern uns um Mitgeschöpfe." Ilona Wojahn, Vorsitzende des Bayerischen Tierschutzbundes

Tierschutzbund Bayern fordert einheitliche bayernweite Bezahlung

Konkret nennt Ilona Wojahn vom Tierschutzbund Bayern und Leiterin des Tierheims in Dingolfing-Landau die Finanzierung für Fundtiere in ihrem Bereich: "Wir bekommen 75 Cent pro Einwohner, pro Jahr von den Kommunen des Landkreises und dafür nehmen wir alle Fundtiere des Landkreises auf und versorgen sie, manchmal ein Leben lang." Das Geld reiche bei all den Kostensteigerungen hinten und vorne nicht. Und man dürfe nicht vergessen, dass es nur für Fundtiere diese gesetzliche Regelung gebe.

"Wir brauchen dringend eine bayernweite, einheitliche, kostendeckende Finanzierung der kommunalen Pflichtaufgabe, die wir als Tierheim als Aufgabe erfüllen." Ilona Wojahn, Vorsitzende des Bayerischen Tierschutzbundes

Die Kommunen, so meint auch Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund gegenüber BR24, hätten sich bis jetzt billig aus ihrer eigentlichen Pflichtaufgabe herausgekauft. "Sie haben die Tierheime kaputtgespart und darauf gesetzt, dass es schon irgendwie weitergehen wird. Das Ehrenamt macht das schon." Es sei jetzt die Grenze des Möglichen erreicht. Der Tierschutz könne das alles nicht mehr alleine schultern. "Wir brauchen Geld von Kommunen, von den Ländern und vom Bund. Wir brauchen ein gemeinsames Entlastungspaket", so Schröder.

Staat finanziert Tierheime - Geld reicht nicht aus

"Damit die Tiere im Ernstfall gut betreut werden können, hat der Freistaat bereits seit 2019 ein Förderprogramm für die Tierheime in Bayern aufgelegt. Insgesamt 1,5 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt dafür veranschlagt", schreibt das Umweltministerium auf BR24-Anfrage. Doch das reicht bei Weitem nicht aus, um die Tausenden von Tieren artgerecht in Heimen unterzubringen, ärztlich zu versorgen, teilweise zu erziehen, zu chipen, zu entwurmen, zu impfen, zu vermitteln.

Bis 2019 habe der Tierschutz im Freistaat Bayern überhaupt keine Wertschätzung gehabt, kritisiert Thomas Schröder vom Deutschen Tierschutzbund. Erst vor drei Jahren gab es erstmals die sogenannte "Tierheimmillion" aus dem bayerischen Haushalt. Doch jeder Antrag ist mit hohen bürokratischen Hürden versehen.

Kritik an komplizierter Förderung

Das sieht auch Ilona Wojahn vom Tierheim Dingolfing-Landau so. Die Beantragung dieser Förderung ist viel zu kompliziert, meint sie. Und wer auch Tiere aus dem Ausland, von ausländischen Tierheimen aufnimmt, ist von dieser Förderung ausgeschlossen. Ein geringer Teil kann zudem nur für den Betrieb beantragt werden, aber mit äußerst komplizierten Nachweisen, erklärt Wojahn weiter. Das schrecke viele ab, den Antrag überhaupt zu stellen, schließlich seien Tierschützer keine Verwaltungsmenschen. Den Freistaat Bayern bezeichnet der Deutsche Tierschutzbund im Bundesvergleich als absolutes Schlusslicht bei finanziellen Unterstützungen.

Immerhin: Schnelle Hilfe für ukrainische Tiere kam vom Bundesumweltminister Cem Özdemir (B90/Die Grünen). Er stellte fünf Millionen Euro zur Verfügung, um Tiere von ukrainischen Flüchtlingen, die sie nicht in Unterkünfte mitnehmen dürfen, zu versorgen. Zudem will Deutschland fünf Millionen Euro für Tierarzneimittel bereitstellen, so Özdemir bei einem Besuch in Kiew.

Steigende Kosten - sinkende Spenden vor Ort

Der Deutsche Tierschutzbund listet noch mehr Probleme auf, mit denen Tierheime derzeit kämpfen:

steigende Tierarztkosten aufgrund der Erhöhung der Gebührenordnung

steigende Energiekosten, steigende Baukosten, steigende Kosten für Futter und Tierbedarf

steigende Mehrkosten aufgrund von steigendem Mindestlohn (Oktober 22)

steigende Zahl an betreuungsintensiven Tieren

sinkende Spendeneinnahmen im Tierschutz vor Ort

"Der Bund ist gefordert, auch mit Blick auf das Staatsziel Tierschutz, auf Prävention, Tiergesundheit und die Konnexität." Deutscher Tierschutzbund

Die Forderung des Tierschutzbundes an den Staat

Der Deutsche Tierschutzbund fordert einen sofortigen Sondertopf, um die gestiegenen Preise ausgleichen zu können. Und auch lange schon geforderte Maßnahmen müssten nun endlich angegangen werden, darunter fällt ein konsequentes Vorgehen gegen Online-Handel mit Tieren, eine Heimtierschutzverordnung und die Einführung einer Positivliste, welches Tier in privater Hand gehalten werden darf.

"Was den Tierheimen die schlimmsten Sorgen nehmen würde, wäre die sofortige finanzielle Unterstützung der Tierheime und sozial benachteiligter Tierhalter*innen zur Kompensation steigender Tierarztkosten sowie die sofortige Klarstellung im BGB-Fundtierrecht mit der kommunalen Pflicht, für jedes Tier im Tierheim eine kostendeckende Leistungserstattung zu zahlen." Deutscher Tierschutzbund

Nicht nur Corona-Tiere machen Probleme

Im Moment kämpft der Tierschutzbund, Landesverband Bayern, mit einer regelrechten "Katzenflut": "Unzählige verwaiste Katzenbabys, ganze Katzenfamilien, tragende Katzenmütter, aber auch ältere und kranke Tiere müssen Tag für Tag in Bayerns Tierheimen aufgenommen werden. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft", erklärt der Verband.