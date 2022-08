Tierheime mit Aufnahmestopp: "Voll bis unters Dach"

In der einsamen Coronazeit wollten sich viele etwas Abwechslung und Ansprache mit einem Hund oder einer Katze verschaffen. Viele haben sich auch junge Tiere zugelegt. Doch die werden größer, brauchen Erziehung und sind jetzt in der Urlaubszeit eine Belastung. Das bekommen die Tierheime Nürnberg und Roth wie viele andere Tierheime in Deutschland derzeit wieder zu spüren. Beide Einrichtungen sind voll und haben einen Aufnahmestopp ausgesprochen. Im Tierheim Nürnberg waren die Kapazitäten schon im Februar ein erstes Mal erschöpft, nun wieder.

Um die 60 Hunde, etwa 120 Katzen und noch mehr Kleintiere beherbergt das Nürnberger Tierheim zurzeit. "Wir sind voll bis unters Dach", sagt Schnabel. Deshalb kann das Tierheim inzwischen keine weiteren Tiere mehr aufnehmen. Auch in anderen Tierheimen in Deutschland sieht es nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds ähnlich aus. "Die vielen Tiere in Betreuung bringen das Personal an seine Grenzen", sagt Präsident Thomas Schröder. Vor allem, weil viele der Hunde schwierig im Umgang seien und viel Betreuung bräuchten.

Tierheim Roth ist blockiert – keine neuen Tiere derzeit

Das Tierheim Roth hat derzeit ebenfalls einen Aufnahmestopp. Wie die Leiterin des Tierheims, Carmen Nottrott, auf Anfrage des BR erklärt, ist das Tierheim komplett blockiert. Derzeit müssen dort 195 Hunde, Katzen und Kleintiere versorgt werden. Darunter sind 29 Welpen, die aus einem illegalen Welpentransport mit insgesamt 72 Hunden vom 25. Juni stammen. Diese Hunde sind noch alle in Quarantäne, weil sie ungeimpft ankamen und vom Tierheim geimpft werden mussten. "Die sind noch in Quarantäne, bis der Impfschutz wirkt", so die Tierheimleiterin.

Anfragen müssen abgewiesen werden

Zudem hätte das Tierheim noch 30 Katzen aus einer Wohnungsräumung zu versorgen. Derzeit müssten viele Anfragen abgewiesen werden von Tieren, die in der Corona-Zeit angeschafft wurden, mittlerweile aber nicht mehr gewollt werden. "Allein letzte Woche hätten wir an einem Tag zwölf Hunde aufnehmen sollen", so Nottrott. Erst seien die Tiere angeschafft worden und jetzt mit den Ferien, wüssten viele nicht, wohin damit oder seien völlig überfordert.

Ein Problem seien auch einige ausländische Tierschutzorganisationen, die Tiere vermitteln würden, ohne sich anzuschauen, ob die neuen Besitzer überhaupt geeignet sind. Sie betont, dass es da auch Organisationen gibt, die dies nicht machen. Sei das aber der Fall, kämen völlig verstörte Straßenhunde in Familien mit Kindern, "was einfach kaum klappen kann." Leute überschätzten sich oder suchten den Hund nur nach dem Aussehen aus, ohne zu schauen, ob die Rasse auch passt, konstatiert die Tierheimleiterin. "Ich kann doch keinen dreijährigen Jack Russell einem Senior vermitteln, der selbst kaum mehr laufen kann."

Carmen Nottrott ist auch Hundetrainerin und muss derzeit feststellen, dass immer weniger Leute sich das gezielte Training mit dem Hund leisten können: "Was natürlich auch wieder Schwierigkeiten mit sich bringt."

Was das Finanzielle angeht, sei sie sehr froh, dass es eine große Resonanz und Spendenbereitschaft gebe für ihr Tierheim, etwa mit Futterspenden. Doch die steigenden Kosten machen auch ihr Sorgen. "Wir sind komplett ausgelastet und müssen zum Beispiel bei den Welpen fünfmal am Tag putzen. Wir benötigen sehr viel Putzmittel, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel. Allein die Kosten dafür sind extrem gestiegen." Genau wie natürlich auch das Futter, Streu oder die Fahrten zu Notfällen immer teurer geworden sind.

Tierheimen droht finanzieller Kollaps

Auch der Tierschutzbund macht darauf aufmerksam, dass die steigenden Energiepreise, höhere Kosten für Tierfutter und für Tierärzte durch die geplante Anpassung der Gebührenordnung sowie die Anhebung des Mindestlohns die Situation in Richtung Herbst noch verschärfen werden. "Die Tierarztkosten werden explodieren, die Energiekosten durch die Decke gehen. Hinzu kommen die Kostensteigerung durch den Mindestlohn und die allgemeine Inflation. Die vielen Tiere in Betreuung bringen das Personal an seine Grenzen", so Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Und er befürchtet: "Da aufgrund der Inflation und der angespannten wirtschaftlichen Situation infolge des Ukraine-Krieges auch die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger spürbar sinkt, droht dem praktischen Tierschutz in Deutschland der härteste jemals erlebte Herbst und Winter."

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa