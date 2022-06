Wenig Geld, viele Tiere: Bayerische Tierheime in Not

Seit die Corona-Regeln schrittweise gelockert worden sind, werden viele während der Pandemie angeschafften Haustiere wieder zurückgegeben. "Bei uns werden eindeutig mehr Tiere abgegeben, vor allem verhaltensauffällige Hunde", sagt Maxim Iochim, Tierpfleger im Würzburger Tierheim. Viele von ihnen hätten während des Lockdowns keine Hundeschulen besucht und seien durch wenig Besuch kaum sozialisiert und an andere Menschen gewöhnt worden, erklärt der 32-Jährige. Hinzu komme, dass jetzt während der Ferienzeit kaum potenzielle neue Besitzerinnen und Besitzer nach einem Hund suchen. Das Würzburger Tierheim beherbergt deshalb zurzeit mehr als 30 Hunde, außerdem knapp 60 Katzen und 50 Kleintiere – es ist ausgelastet.

Zusätzliche Tiere aus der Ukraine in bayerischen Tierheimen

Vergleichbar schwierig sehe es es in vielen bayerischen Tierheimen aus, sagt Tessy Lödermann, Vizepräsidentin des Landesverbands Bayern vom Deutschen Tierschutzbund: "Wenn nach Corona Zeitprobleme auftraten, versuchte man über Kleinanzeigen oder durch Abgabe in einem Tierheim, das Tier wieder loszuwerden. Beziffern lässt sich dies jedoch für Bayern nicht, es ist örtlich völlig unterschiedlich." Eine weitere Herausforderung stellen laut Lödermann die Tiere von Geflüchteten aus der Ukraine dar, die sie häufig nicht mit in ihre neuen Unterkünfte nehmen können. "Von den Geflüchteten verlangen wir in der Regel keine Pensionskosten, da wir helfen wollen", sagt Lödermann.

Illegaler Welpenhandel in Bayern

Hinzukommt der illegale Welpenhandel, meist aus Osteuropa, der während Corona florierte. "Seit dem ersten Tag der Corona-Maßnahmen war die Tollwutquarantäne bei uns durchgängig belegt", sagt Iochim vom Würzburger Tierheim. Mehr als 500 illegal eingeführte Welpen wurden im vergangenen Jahr in Bayern verzeichnet. Diese werden viel zu früh von den Muttertieren getrennt, sind meist ungeimpft und damit anfällig für Krankheiten.