Tierheime besorgt über Rückgabewelle von Lockdown-Tieren

Als Lukas Kneisel nachts um drei aus dem Bett geklingelt wird, fällt ihm zunächst das Blaulicht in die Augen. Sein Schlafzimmer grenzt direkt an das Tierheim Aschaffenburg - doch wo er sonst auf eine freie Einfahrt blickt, stehen nun Polizei und Veterinäramt. Es ist Ende März und kurz nachdem bei Nürnberg 101 Hundewelpen aus einem Transporter beschlagnahmt werden, stoppt die Polizei mitten in der Nacht den nächsten illegalen Welpentransport auf dem Parkplatz Strietwald-Nord bei Aschaffenburg.

In diesem Moment wissen Tierpflegeleiter Kneisel und seine Kolleginnen, dass in den nächsten Wochen viel Arbeit vor ihnen liegt. Die Welpen, die die Polizei damals in das Tierheim brachte, sind traumatisiert, wurden viel zu früh von ihren Müttern getrennt. Inzwischen sind sie zu stattlichen Hunden herangewachsen. Peanut ist einer von ihnen und springt nun vergnügt neben Kneisel durch das Außengehege. Er hat sich an die Umgebung des Tierheims gewöhnt - bis er in einem neuen Zuhause zurechtkommen wird, ist es aber noch ein langer Weg.

Viele Tiere während des Lockdowns vorschnell angeschafft

Für Kneisel ist Peanut der typische Fall eines "Corona-Tiers", weil er einer von vielen Haustieren ist, die während des Lockdowns vorschnell im Internet bestellt wurden. "Peanut kam mit mehreren anderen Hunden nach Deutschland und sollte hier im Endeffekt verscherbelt werden", sagt der Tierpfleger. Es habe lange gedauert, bis man die Tiere gesund gepflegt habe.

"Corona-Tiere": Tierheime in Plattling und Starnberg voll

Auch andere Einrichtungen in Bayern, wie die Tierheime in Plattling oder Starnberg, sind derzeit an der Grenze ihrer Auslastung. In einer aktuellen Abfrage des Deutschen Tierschutzbundes haben viele Tierheime gemeldet, dass sie voll sind. Die Präsidentin des Bayerischen Landesverbandes, Ilona Wojahn, weist jedoch darauf hin, dass die Lage in den Tierheimen sehr unterschiedlich ist. "Was ich zunehmend erlebe, vor allem im erweiterten Grenzgebiet, ist, dass die Quarantänestationen voll sind mit Welpen aus illegalen Transportern", sagt Wojahn.

Keine freien Plätze für Katzen

Ein weiteres Problem sei eine Abgabewelle an Katzen. Seit Jahren bemängelt der Tierschutzbund eine fehlende Katzenschutzverordnung mit Vorschriften zur Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. "Ich habe normalerweise so 50 bis 60 Katzen bei mir im Tierheim", sagt Wojahn, die das Tierheim im niederbayerischen Dingolfing leitet. Derzeit seien es weit über 100. "Das ist Wahnsinn gerade", sagt sie, "ich finde im Moment keine freien Plätze mehr für die Aufnahme weiterer Katzen".

Überforderte Besitzer

Auch Aschaffenburg hat derzeit über 100 Katzen im Tierheim, die auf ein neues Zuhause warten. Im Katzenhaus, so Kneisel, "platzen wir wirklich dezent aus allen Nähten". Da sind dann einige Katzen, die an einer Immunschwächekrankheit - bedingt durch das "Katzen-AIDS" genannte FIV -leiden. Aber auch "Klischee-Corona-Katzen", wie Kneisel sagt, die etwa hochschwanger im Tierheim abgegeben wurde, weil die Besitzer überfordert waren.

Aufnahmestopp für Kleintiere in Nürnberg

Dabei sind es vor allem Kleintiere wie Kaninchen, die nach dem Lockdown vermehrt abgegeben wurden. Das ging so weit, dass große Tierheime, wie das Tierheim Nürnberg, die Aufnahme von Kleintieren stoppen mussten. "Bei den Kleintieren kann man ganz klar sagen, dass da ganz viel auf Corona zurückführt", sagt Kneisel. "Einfach weil die Tiere ganz unüberlegt angeschafft werden, über verschiedene Einzelhandelsläden oder halt übers Internet." Und dann ganz jung im Tierheim landen, wo sie erst einmal entwurmt, geimpft und gepflegt werden müssen, bevor es dann in ein neues Zuhause geht. Zuletzt erbte das Tierheim 30 Kaninchen auf einen Streich, weil Besitzer zwei unkastrierte Tiere zusammenhielten.

Die Rückgabe der während der Pandemie angeschafften Hunde halte sich jedoch in Grenzen. Als Grund für die Abgabe nennen Besitzer beim Tierheim Aschaffenburg derzeit oft finanzielle Gründe, wie etwa Umzüge oder Wohnungsverkleinerungen bedingt durch Gehaltseinbußen in der Pandemie.