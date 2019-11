Tierheim Plattling wegen "Katzenseuche" gesperrt

Virus vermutlich durch ein Fundtier eingeschleppt

Wie die Tierheimchefin erzählt, kam das Virus wohl durch ein Fundtier in die Einrichtung. Die kleinen Babykätzchen haben sich angesteckt – sie sind noch zu jung für eine Impfung. Berger erinnert sich an keine vergleichbare Seuche im Tierheim mit so vielen infizierten Katzen. Das hat auch einen Grund:

"Weil wir auch noch nie so eine Katzenschwemme hatten wie dieses Jahr. Wir haben knapp 1000 Tiere, nicht nur Katzen, aber sehr viele Katzen. Man kommt an seine Grenzen, man kann nicht mehr Tiere aufnehmen. Umso mehr Tiere, umso höher ist das Infektionsrisiko. Ja – Kastrationspflicht wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung.“ Stefanie Berger.

Tiere in der Umgebung vom betroffenen Tierheim nicht in Gefahr

Aber nicht der einzige Schritt, wie Tierarzt Anton Augenstein in Osterhofen weiß. Er hat ein paar Kätzchen aus dem Plattlinger Tierheim behandelt: "Katzen einfach impfen – dies bietet einen sehr guten Schutz, wenn die stabile Immunitätslage haben, dann passiert da nichts, dann stecken die sich auch nicht an" Kosten: rund 40-50 Euro. Den Hunden im Tierheim beispielsweise gehe es gut, sie seien in einem extra Bereich. Das Tierheim sowie der Tierarzt betonen, dass vom betroffenen Tierheim keinerlei Gefahren für Tiere in und um Plattling ausgeht.