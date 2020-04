Tierheim Nürnberg: Leihhund auf Zeit geht gar nicht

Täglich rufen im Tierheim Nürnberg Menschen an, die nach einem Leihhund fragen. In den Zeiten der Ausgangsbeschränkungen hätten sie Zeit und Lust, sich um ein Tier zu kümmern. Nach der Corona-Krise würden sie das Tier allerdings wieder zurückgeben. Das Nürnberger Tierheim hat da eine ganz klare Haltung – und "verleiht" kein Tier.

Tipps vom Psychologen

Doch was tun gegen die Einsamkeit? Prof. Thomas Hillemacher, Leiter der Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg rät zu anderen Maßnahmen: Kontakt halten, übers Telefon oder Video-Konferenzen – wie es an Ostern viele Familien praktiziert haben. Und das eben nicht nur an Feiertagen. Oder mal wieder alte Bekannte kontaktieren.

Tiere suchen ein Zuhause für immer

Und die Tiere im Tierheim? Die suchen nach wie vor ein neues Zuhause. Aber nicht für ein paar Wochen, sondern am besten für immer. Und für solche ernsten Interessenten suchen die Tierheim-Mitarbeiter auch nach wie vor nach Lösungen – für Mensch und Tier.