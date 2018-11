Tierheim Kitzingen: "Wir sind am Ende mit unserem Latein!"

Das Tierheim in Kitzingen sucht ein Grundstück für einen Neubau. Das bisherige Gebäude steht auf einem alten Bergwerkstollen und weist bereits Risse auf. Das Bergamt Nordbayern fordert daher ein Konzept bis Anfang 2019, wie es insgesamt weitergehen soll. Entweder müssen die Hohlräume unter dem Gebäude verfüllt oder das Haus geräumt werden. Am Freitag (16.11.18) will sich die Vorstandschaft des Vereins zu einer Sitzung treffen.

"Wir sind am Ende mit unserem Latein und fühlen uns im Stich gelassen." Iris von Crailsheim, die zweite Vorsitzendes des Tierschutzvereins Kitzingen

Von der Option, am jetzigen Standort in Kitzingen zu bleiben, hält Frau von Crailsheim nichts. Das Verfüllen der alten Stollen würde mindestens 850.000 Euro kosten und könnte insgesamt ein Jahr dauern. Dann müsste das Tierheim aber noch erweitert und modernisiert werden, weil es nicht mehr heutigen Standards entspricht.

Iphofen: Kein Grundstück für Tierheim

Bei der Suche nach einem Grundstück für einen Neubau hat bislang nur die Stadt Prichsenstadt ein konkretes Angebot gemacht. Iphofen hat zwei mögliche Standorte abgelehnt. Die Stadträte befürchten Konflikte mit bereits angesiedelten Firmen. Der Kreistag des Landkreises Kitzingen hat am Montag beschlossen, den Tierschutzverein bei der Suche nach einem Grundstück zu unterstützen. Ein Antrag der Grünen, wonach der Landkreis Träger des Tierheimes werden sollte, wurde aus gesetzlichen Gründen abgelehnt. In Kitzingen könnte es eventuell noch zwei mögliche Grundstücke geben.

"Für mich ist Prichsenstadt momentan die wahrscheinlichste Option." Iris von Crailsheim, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Kitzingen

Bleibt die Frage, wie ein zwei Millionen Euro teurer Neubau finanziert werden soll. "Da sehe ich alle 31 Städte und Gemeinden des Landkreises Kitzingen in der Pflicht, uns zu unterstützen", betont die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins. Würde jede Kommune etwas mehr als 1 Euro pro Einwohner und Jahr beisteuern, wäre ein Darlehen nach 20 Jahren für einen Tierheim-Neubau abgezahlt.