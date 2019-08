Tierheim Hamlar: Überfüllt wegen verwilderter Katzen

Um die 30 Katzen aus Donauwörth hat das Tierheim Hamlar in den vergangenen Tagen aufgenommen. Die hatten seit Jahren wild auf dem Gelände der Baywa in Donauwörth gelebt. Das sei bekannt gewesen, so Sonja Hoffmeister vom Tierheim in Hamlar.

Baywa bittet Tierheim um Hilfe

Der Chef des Unternehmens habe jetzt aber beim Tierheim angerufen und von kleinen Kätzchen berichtet, die unter den Paletten schrien. Offenbar ist die Mutter ums Leben gekommen. Die Kätzchen werden jetzt im Tierheim mit der Flasche aufgezogen.

Baywa geht das Katzen-Problem an

Der Leiter der Baywa wollte das Problem jetzt allerdings generell angehen und hat das Tierheim um Hilfe gebeten. Die Katzen würden mit ihrem Kot alles verschmutzen. Mittels Fallen konnten in den vergangenen Tagen mehrmals Katzen gefangen und dann ins Tierheim gebracht werden. Einige der gefangenen Katzen hätten dann innerhalb weniger Stunden im Tierheim Junge bekommen.

Kranke und trächtige Tiere

Unter den aufgenommenen Katzen seien drei noch hochträchtig. Viele der kleinen Kätzchen seien krank, hätten Katzenschnupfen. Man versuche sie jetzt aufzupäppeln und medizinisch zu versorgen, um sie dann vermitteln zu können.

200 Euro Kosten pro Katze

Teilweise seien die Katzen in den zur Zeit leerstehenden und für diesen Zweck desinfizierten Hasenkäfigen untergebracht. Das alles koste das Tierheim aber natürlich wieder Geld, etwa 200 Euro pro Tier. Die Katzen sollen deshalb sobald sie gesund und kastriert sind, vermittelt werden.

Aufnahmestopp in Tierheimen der Region

Sie seien allerdings nicht sozialisiert, könnten deshalb wohl am besten auf Bauernhöfen oder Pferdehöfen unterkommen. Wie Sonja Hoffmeister weiter berichtet, seien derzeit in der Region alle Tierheime mit Katzen überfüllt, die Samtpfoten im Ries etwa hätten sehr viele Katzen zu betreuen, das Tierheim Nördlingen habe einen Aufnahmestopp erlassen.