Tierheim Bayreuth unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine

Das Tierheim Bayreuth unterstützt geflüchtete Menschen aus der Ukraine und deren Tiere. Wie das Tierheim mitteilt, können Hunde, Katzen oder Kleintiere dort vorübergehend einen Unterschlupf finden. Es fallen keine Pensionskosten an, auch Impfkosten übernimmt das Tierheim. Man wolle einen kleinen Beitrag leisten, um den Geflüchteten wenigstens eine Sorge in dieser schweren Zeit zu nehmen, heißt es in der Mitteilung.

Tierheim in Bayreuth sucht Menschen, die Tiere aufnehmen

Die Mitarbeiter des Bayreuther Tierheims möchten für alle Fälle ein Netzwerk privater Pflegestellen aufbauen. Besonders sensiblen Tieren soll auf diese Weise ein familiäres Umfeld angeboten werden können. Gesucht werden nun Menschen, die ein oder mehrere Tiere zu Hause übergangsweise aufnehmen könnten. Zudem bittet das Tierheim um Spenden.

Stadt stellt kein Tierverbot in Notunterkunft auf

Die Stadt Bayreuth hat unterdessen eine Notunterkunft in einer Turnhalle eingerichtet. Bisher sind dort noch keine Menschen untergebracht. Nach Auskunft eines Stadtsprechers gibt es in der Unterkunft bisher kein ausdrückliches Verbot, Tiere mitzubringen. Man müsse sehen, wie sich die Situation entwickle, so der Sprecher auf BR-Anfrage.