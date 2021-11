Tierheim Augsburg: Kaum freie Plätze mehr für schwache Igel

Das Augsburger Tierheim kämpft gerade mit einer regelrechten Flut von kleinen Igeln, die nicht für den bevorstehenden Winterschlaf gerüstet sind. Dass es heuer so viele Igel in Not gibt, liegt am milden Oktoberwetter: Dadurch hätten die Igel noch spät Nachwuchs bekommen, für den jetzt die Zeit knapp wird, sagt das Tierheim. Denn für den bevorstehenden Winterschlaf müssen sich die Igel Fettreserven anfressen – gerade für Jungtiere eine Herausforderung.

Zeitweise Aufnahmestopp für Igel im Tierheim Augsburg

Handlungsbedarf besteht, wenn ein Igel bei Tag gesichtet wird und weniger als 600 Gramm wiegt. Die Igel können dann eigentlich im Tierheim Augsburg abgegeben werden. Die Tierpfleger und -pflegerinnen dort können normalerweise rund 30 Stachelnasen aufpäppeln.

Doch diese Woche musste das Tierheim schon einen Aufnahmestopp verhängen, weil alle Igelboxen belegt waren. Das könne sich jedoch täglich ändern, heißt es vom Tierheim. Ohne Hilfe weggeschickt werde kein Tier.

Hilfsbedürftige Igel können auch daheim aufgepäppelt werden

Das Tierheim schaut sich den Igel auf jeden Fall an, packt ihn auf die Waage und untersucht, ob er irgendwelche Krankheiten hat. Wenn das Problem der fehlende Winterspeck ist, dann bittet das Tierheim derzeit die Menschen um Mithilfe. Denn Igel können übergangsweise auch zu Hause aufgepäppelt werden.

Katzenfutter schmeckt den Igeln sehr gut

Wichtig sei es, dass der Igel Ruhe und Futter braucht. Ein Schuhkarton mit Zeitungsschnipseln oder Laub eignet sich als vorübergehendes Domizil. Das Tier muss täglich gewogen und gefüttert werden, am besten mit nassem Katzenfutter, das kein Getreide und keine zuckerhaltige Soße enthält, sagt das Tierheim. Kleine Igel können pro Tag bis zu 30 Gramm zunehmen. Das müssen sie auch, denn bis Ende des Monats sollten sie mindestens 650 Gramm auf die Waage bringen.

Igel zurück in die Natur bringen

Falls nötig, übernimmt das Tierheim dann die weitere Pflege, sobald ein Platz frei wird. Falls der Igel aber sich daheim schon erholt haben sollte, dann sollte er möglichst wieder in die Natur entlassen werden, empfehlen die Tierschützer. Denn Igel sind Wildtiere. Das Tierheim helfe bei Fragen rund um den Igel jederzeit weiter.