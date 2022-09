Tierhaltungsverbot: Einen Stall zusperren ist das letzte Mittel

Seit langem gab es Gerüchte im Dorf, jetzt ist es bewiesen: Auf dem Hof von Bauer X herrschen unhaltbare Zustände. Im Stall leiden völlig verdreckte Rinder an Klauenkrankheiten und wurden nicht behandelt. Schon mehrmals waren Amtsveterinäre am Hof, haben die Zustände dokumentiert und beanstandet, Maßnahmen angeordnet und Zwangsgelder angedroht. Doch nichts ist passiert. Die Empörung ist groß, nicht nur bei Tierschützern. Und schnell kommt die Forderung: Warum sperrt man so einem Landwirt nicht den Stall zu?

Fristen müssen eingehalten werden

Verdreckte Kühe mit kranken Klauen sind ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Was nun folgt, steht in § 16a: Das zuständige Landratsamt setzt Bauer X unter Androhung eines Zwangsgeldes eine Frist von zwei Wochen, in der den Tieren ordnungsgemäß die Klauen geschnitten und behandelt werden müssen.

Doch die Frist ist um, der Landwirt hat nichts gemacht und den Tieren geht es unverändert schlecht. Nun muss der Landwirt ein Zwangsgeld zahlen. Die Höhe liegt im Ermessen der Behörde. In diesem Fall ist es ein vierstelliger Betrag.

Tiere anderswo unterbringen oder töten?

Das Landratsamt kann nun auch beschließen, die Tiere auf Kosten des Halters von einer anderen Person betreuen zu lassen, sie auf einem anderen Hof unterzubringen, sie zu verkaufen oder, falls die Tiere nicht mehr zu retten sind, auf Kosten des Halters töten zu lassen.

In der Praxis ist es allerdings sehr schwierig, Tiere anderswo unterzubringen. Die Amtsveterinäre haben zwar Kontakte zum Bauernverband, zu Maschinenringen und Viehhändlern. Doch für kranke oder vernachlässigte Tiere möglichst schnell einen leeren Stall mit Betreuungspersonal zu finden, ist äußerst aufwendig.

Erneute Frist für den Bauer

In der Praxis läuft es deshalb meistens so: Bauer X begründet die Zustände auf dem Hof mit wirtschaftlichen und psychischen Problemen, verweist auf jahrelange einwandfreie Haltung, gelobt Besserung und bekommt nochmals eine Frist gesetzt. In vielen Fällen wiederholt sich dieser Prozess mehrmals.

Das sei nicht ungewöhnlich, sagt Dr. Christoph Maisack, Vorsitzender der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht. Denn ein Tierhaltungsverbot sei ein sehr schwerwiegender Eingriff. Deshalb versuchen die Behörden, die Einhaltung der Tierschutz-Vorschriften mit Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen durchzusetzen.

Zwangsgelder bis zu 50.000 Euro

In Bayern kann ein Zwangsgeld zwischen 15 Euro und 50.000 Euro liegen. Je nachdem, was beanstandet wird, können pauschale Beträge verlangt werden, meistens wird das Zwangsgeld aber pro Tier berechnet. Und je nachdem, ob es sich um einen Erst- oder Wiederholungstäter handelt, welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen, wie sehr die Tiere leiden, kommen völlig unterschiedliche Beträge zusammen.

Ein Beispiel: 2019 verhängte das Verwaltungsgericht Regensburg ein Zwangsgeld gegen einen Rinderhalter. In einer Gruppenbox waren zu viele Kälber. Der Landwirt war aufgefordert worden, mehr Platz zu schaffen, sonst drohe ein Zwangsgeld von 100 Euro pro Tier. Bei einer Nachkontrolle ein halbes Jahr später zeigte sich: die Umsetzung war mangelhaft. Deshalb erhöhte sich das Zwangsgeld auf 150 pro Tier.