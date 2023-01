Tiergerechte Lösungen für weniger Stadttauben

Zu Hunderten schweben Tauben über die Weißenburger Altstadt in Mittelfranken. Sie ziehen ihre Kreise und landen auf dem Dach des Gotischen Rathauses. Immer wieder flattert ein Paar auf den Boden und sucht nach Futter. Beinahe unbemerkt. Aber: Die Beschwerden über die Weißenburger Stadttauben häufen sich.

Der Taubenkot und die damit verbundenen Bauschäden sowie die Belästigung der Außengastronomie durch die umherfliegenden Tauben seien oft ein Ärgernis für die Bürgerinnen und Bürger, sagt Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD). "Für mich war jetzt der Punkt erreicht, dass man sagt, jetzt muss man mal etwas unternehmen und das Thema angehen", so Schröppel.

Tote Tauben am Münchner Bahnhof

Versuche, die Tiere zu vergrämen zeigten in Weißenburg nicht den gewünschten Erfolg. Spikes, also Eisenstacheln, auf Fensterbrettern und Mauervorsprüngen, würden nur dafür sorgen, dass sich das Problem ein Haus weiter verlagert. Tierschützer kritisieren außerdem Netze wie am Münchner Hauptbahnhof. Die sollen eigentlich verhindern, dass Tauben unter dem Dach der Bahnhofshalle nisten. Allerdings verfangen sich die Tiere immer wieder in den Netzen und verenden dort.

Zum Artikel: München soll Taubenplage mit Massensterilisation eindämmen

Taubeneier werden ausgetauscht

Die Stadt Weißenburg hat sich auf die Suche nach einer tierschutzkonformen Regulierung der Taubenpopulation gemacht und ist auf das sogenannte Augsburger Modell gestoßen. Dabei werden betreute Taubenschläge zum Beispiel auf Dachböden eingerichtet. Durch Locktauben werden die wilden Stadttauben in den Schlag gelockt. Wenn sie merken, dass sie dort Futter, Wasser und eine Nistmöglichkeit vorfinden, würden sie bleiben, berichtet Jürgen Schröppel. Betreuerinnen und Betreuer tauschen dann die Eier durch Attrappen aus Gips aus. So bleibe die Zahl der Tauben auf gleichem Niveau und sinke auf lange Sicht, heißt es. Es gehe nicht darum, die Tauben auszurotten, sondern die Population zu regulieren, sagt Oberbürgermeister Schröppel.

Taubenmanagement seit 30 Jahren

In Augsburg und Ingolstadt wird dieses Modell schon mehrere Jahre praktiziert. Mit Erfolg. Auch Coburg hat bereits seit den 1990er Jahren ein solches Konzept für die Stadttauben. Bei der "Coburger Taubenaktion" setzt das Ordnungsamt ebenfalls auf eine "ökologisch sanfte Bestandsreduzierung". So findet in drei städtischen Taubenschlägen regelmäßig ein Gelegeaustausch zur Populationskontrolle statt, heißt es vom Ordnungsamt der Stadt Coburg.

Eine weitere Maßnahme ist ein Fütterungsverbot für Tauben, das bei Zuwiderhandlung unter Umständen auch mit einem Bußgeld geahndet wird. Ein dritter Punkt der städtischen Maßnahme sind bauliche Abwehrmaßnahmen. Das Ordnungsamt berät betroffene Hauseigentümer und vermittelt Kontakte zu Herstellern von entsprechenden Taubenabwehrsystemen.

Stadt Coburg mit Vorreiterrolle

Die Taubenaktion könne seit seiner Einführung als Erfolg gewertet werden, sowohl für die Tiere selbst, als auch für das Stadtbild, heißt es aus dem Coburger Ordnungsamt. Den Tieren gehe es seitdem besser, da ihnen gute Nistplätze in den städtischen Taubenschlägen und hochwertiges Futter zur Verfügung gestellt werde. Auf der anderen Seite schütze man durch die Populationskontrolle und die verringerte Menge Taubenkot Baudenkmäler und Gebäude in der Stadt.

Seit der Einführung der Coburger Taubenaktion vor rund 30 Jahren hätten sich bis heute auch immer wieder andere Kommunen über den Umgang mit Stadttauben erkundigt, so dass der oberfränkischen Stadt eine Vorreiterrolle zukomme. Coburg habe sich bei der Einführung der Aktion am Vorbild der Stadt Basel orientiert.

Erfolg erst einigen Monaten spürbar

Allerdings könne die Bevölkerung nicht erwarten, dass sich innerhalb weniger Wochen ein Erfolg einstellt, sagen die Taubenexperten übereinstimmend. "Da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Da wird sicher ein halbes oder dreiviertel Jahr ins Land gehen, bis man erste Erfolge verzeichnet", erklärt Weißenburgs Oberbürgermeister Schröppel. Außerdem seien die Städte auf die Mithilfe der Bürger angewiesen, meint Thomas Schneider, Taubenbeauftragter bei der Stadt Ingolstadt. Es sei wichtig, dass die Tauben nicht anderweitig gefüttert würden. In beinahe jeder Stadt gelte ein Taubenfütterungsverbot, so Schneider. Auch in Weißenburg.

Taubenbetreuer gesucht

Die Taubenschläge in Ingolstadt und Augsburg werden von den dortigen Tierschutzvereinen betreut. Außerdem beschäftigt Ingolstadt laut Thomas Schneider eine 520 Euro-Kraft. Zweimal die Woche seien ungefähr zwei Stunden nötig, um Futter und Wasser aufzufüllen sowie den Taubenkot zu entfernen. Eine ehrenamtliche Helferin würde sich um verletzte oder kranke Tauben kümmern und sie, wenn nötig, auch zum Tierarzt bringen, berichtet Schneider.

Auf dieses Modell will auch die Stadt Weißenburg setzen und sucht jemanden, der sich um den betreuten Taubenschlag kümmern würde. In den kommenden Tagen soll der Schlag auf dem Dachboden eines Hauses in der Weißenburger Altstadt aufgebaut werden.

Taubenschlag kostet Weißenbrug 20.000 Euro

Der Unterhalt für den Taubenschlag kostet im Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Euro, sagt der Ingolstädter Thomas Schneider. Für die Einrichtung zahlt die Stadt Weißenburg nach eigenen Angaben ungefähr 20.000 Euro. Allerdings seien die Kosten für Vergrämungs- und Reinigungsmaßnahmen ebenfalls sehr hoch. Die Stadt hofft, dass der betreute Taubenschlag ein Erfolg wird. "Wenn sich die Maßnahme als erfolgreich erweist, gilt es über weitere Standorte nachzudenken", heißt es in einer Pressemitteilung.