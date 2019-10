Tiergartenschafe für noris inklusion

Für die vier Männchen aus dem Nürnberger Tiergarten wurde extra ein Unterstand gebaut. Außerdem haben die Tiere in der Gärtnerei mehrere Freiflächen, um sich auszutoben.

Die Mitarbeiter sind für die Schafe zuständig

Für die Pflege und Fütterung der Schafe sind die Mitarbeiter der Natur-Erlebnis-Gärtnerei selbst zuständig. Für diese Aufgabe wurden sie mehrere Monate im Tiergarten geschult.

Positiver Einfluss

Die Tiere sollen einen positiven Einfluss auf Menschen haben. Von den Schafen profitiert auch der Kindergarten der noris inklusion neben der Natur-Erlebnisgärtnerei.

Noris inklusion in Nürnberg

Die Noris inklusion bietet verschiedene Programme für Menschen mit Behinderung in Bereichen wie Bildung, Arbeit oder Freizeit. Damit will das Sozialunternehmen diese Menschen in der gesellschaftlichen Mitte integrieren.

Nürnberg will bedrohte Art schützen

Rotkopfschafe erkennt man an der namensgebenden rötlichbraunen Färbung des Kopfes und der Beine. Die Rasse ist vom Aussterben bedroht. Bereits 1981 übernahm aber der Verein der Tiergarten Freunde e.V. 14 Schafe, die einen Grundstock für den Aufbau einer Kleinherde bilden. Inzwischen gibt es mehrere Orte in Nürnberg, die Rotkopfschafe beherbergen.