Tiergarten will Delfinzucht wieder aufnehmen

Tiergartendirektor Dag Encke könne vorstellen, dass man in zehn Jahren bereits wieder vier Delfin-Kälber in der Lagune großziehen könnte. Doch erst einmal muss die Sanierung der Lagune abgeschlossen werden. Das Projekt, das wohl mit etwa 3,5 Millionen Euro deutlich unter den prognostizierten Kosten von 6,5 Millionen Euro bleiben wird, soll in fünf Jahren abgeschlossen sein. Erst danach werde sich der Tiergarten darum bemühen einen neuen Delfinbullen für die Zucht nach Nürnberg zu holen.

Mädelshaushalt Delfinlagune

Seit Bulle Moby im September vergangenen Jahres im Alter von 58 Jahren gestorben ist, leben die sieben Delfinweibchen allein in der Lagune des Tiergartens. Bei den Bauarbeiten an der Lagune steht für den Tiergarten das Wohl der Bewohner im Vordergrund.

"Während der Baumaßnahmen sind immer Pfleger da, die die Tiere genau kennen und sofort merken würden, sollten die Delfine oder auch die benachbarten Seelöwen durch den Baulärm Stresssymptome zeigen." Direktor Tiergarten Nürnberg

Doch bislang hätten sich die Tiere durch Baulärm nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Delfine hätten vielmehr sehr interessiert beobachtet, was da um ihr Revier herum so passiert.