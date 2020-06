Tiergarten-Vize Helmut Mägdefrau geht in den Ruhestand

Helmut Mägdefrau ist in seinem Nürnberger Tiergarten im Regenwald des Amazonas unterwegs. Bei tropischen Temperaturen sucht der Biologe im "Manatihaus" einen Rotaugen-Laubfrosch, der – wenn er wach wird – wie ein Farbbeutel explodieren soll.

"Dieses leuchtende Grün wenn die schlafen und wenn die dann aufwachen – "blopp" – diese knallroten Augen, orange Pfoten, blaue Oberschenkel und Oberarme, da kann man jeden Menschen für Frösche begeistern.“ Helmut Mägdefrau, stellv. Direktor Tiergarten Nürnberg

Genau das betrachtet Mägdefrau als seinen Auftrag: Menschen zunächst für die Tiere und in der Folge auch für den Schutz von deren Lebensräumen zu begeistern. Das tropische "Manatihaus" ist der Lieblingsort von Helmut Mägdefrau. Hier gilt es, ein ausgeklügeltes Ökosystem aus 120 Pflanzen- und mehr als 50 Tierarten in Balance zu halten. Für den Biologen war das in den vergangenen Jahren eine spannende Aufgabe.

Wiederansiedelung von Urwildpferden in der Mongolei

Helmut Mägdefrau, gebürtiger Münchner, begann 1991 als zoologischer Kurator im Nürnberger Tiergarten. Ein Langzeitprojekt, das ihn über seine ganzen Dienstjahre begleitet hat, war die Wiederansiedlung der – seit den 1960er-Jahren - in der Mongolei ausgerotteten Urwildpferde. Im Gegenzug musste die Mongolei dafür ein großes Naturreservat ausweisen.

"Das sind natürlich die Dienstreisen, die man dann eigentlich privat noch verlängert, die zu den Highlights gehören. Mit dem großen Jumbo, vorne Passagiere, hinten die Pferde, konnten wir während dem ganzen Flug hin und her. In Peking umpacken, in eine kleine, mongolische Frachtmaschine rein, um dann mitten in dem Nationalpark 'Gobi-B' zu landen." Helmut Mägdefrau, stellv. Direktor Tiergarten Nürnberg

Heute leben wieder 300 dieser Urwildpferde in der Mongolei. Und erst jetzt, nach drei Jahrzehnten, könne man sich entspannen und halbwegs sicher behaupten, man habe eine sich selbständig erhaltende Population erreicht, sagt Mägdefrau.