Tiergarten Straubing feiert Braunbär Ellis 40. Geburtstag

Relativ hohes Alter für Braunbären

In freier Natur werden Braunbären 20 bis 30 Jahre alt. In menschlicher Obhut können sie deutlich älter werden - etwa 50 Jahre. Das älteste bislang bekannte Exemplar starb mit 47 Jahren.

Trotz ihres Alters ist Bärin Elli laut Tiergarten noch ziemlich fit: "Ihre Bewegungen werden zwar zunehmend langsamer und schwerfälliger, sie sieht und hört nicht mehr so gut, auch verschläft sie den größten Teil des Tages. Doch ihre Nase erschnüffelt nach wie vor jeden Leckerbissen im Umkreis. Und im Winter dreht sie sogar noch ab und zu eine Runde in ihrem verschneiten Gehege, bevor sie dann für Tage wieder in ihrer Bärenhöhle verschwindet und Winterruhe hält."

Schicht- und Revierleiter Günter Hartl kennt die Braunbärin bereits ihr ganzes Leben lang. Er achtet er besonders auf das Wohlergehen der alten Dame und sorgt liebevoll für einen angemessenen Alterswohnsitz, heißt es.

Braunbären in freier Wildbahn

Im Sommer 2006 wanderte zum erstmals seit rund 170 Jahren wieder ein Braunbär durch Deutschland. Bruno oder auch "Problembär Bruno" genannt, riss damals einige Haustiere und war öfter in der Nähe menschlicher Siedlungen zu sehen. Daraufhin wurde das Tier zum Abschuss freigegeben. Die Versuche, den Bären lebend zu fangen, wurden nach drei erfolglosen Wochen eingestellt. Am 26. Juni wurde Bruno in der Nähe des Spitzingsees in Oberbayern erschossen.

Wild lebende Braunbären gibt es in Deutschland quasi nicht mehr. Bereits im Mittelalter wurden sie in waldreiche und schwer zugängliche Gebiete zurückgedrängt. Im Bayerischen Wald wurden in der Umgebung von Zwiesel im Kreis Regen die letzten Bären vor über 200 Jahren getötet.