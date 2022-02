Tiergarten Straubing: Braunbärin mit 41 Jahren eingeschläfert

Im Tiergarten Straubing ist die 41 Jahre alte Braunbären-Dame "Elli" gestorben. Das hat die Zooleitung am Montag mitgeteilt.

Im Januar war die Bärin 41 Jahre alt geworden

Am 6. Januar hatte die Bärin noch ihre Geburtstagstorte aus Rosinenbrot und Hackfleisch gefuttert. Bis in den vergangenen Dezember hinein sei die betagte Bärin täglich noch mit langsamen Schritten in ihrem Gehege unterwegs gewesen. Doch in den letzten Wochen sei ihr Allgemeinzustand zusehends schlechter geworden, heißt es aus dem Zoo. Sie habe sich kaum noch bewegt und hatte wohl beim Aufstehen und Hinsetzen große Schmerzen. Phasenweise habe sie auch den Weg zurück in ihre Schlafhöhle nicht mehr geschafft. Da sie auch Koordinationsschwierigkeiten hatte, geht man im Tierpark davon aus, dass die Bärin einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Sie war außerdem bereits teilweise erblindet. Deswegen hat die Tierparkleitung in Absprache mit Tierärzten und Pflegern vergangene Woche beschlossen, "Oma Elli" einzuschläfern, um ihr weiteres Leid zu ersparen.

Die Bärin wog am Schluss noch knapp unter 100 Kilogramm, was für ihr Alter in Ordnung war, so Zoo-Biologin Michaela Gauderer zum BR. Das jetzt leere Außengehege steht nach der Winterruhe nun den drei Bärenbrüdern zur Verfügung. Im Zoo ist man gespannt, wie sie die neu hinzugewonnene Gehegefläche nutzen werden.

💡Hintergrund:

Im Schnitt werden Braunbären etwa 30 Jahre alt. Weibchen werden meist älter als Männchen. Unter den mehr als 300 Braunbären, die im Europäischen Zuchtbuch registriert sind, gibt es nur noch sechs andere Bären, die genauso alt oder älter sind als der Straubinger Bär "Elli".