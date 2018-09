Tiergarten Nürnberg trauert um Delfin Moby

Mit 58 Jahren ist am Sonntag (16.09.18) Delfin Moby im Nürnberger Tiergarten gestorben. Der Große Tümmler wurde etwa 1960 an der Küste von Florida in den USA geboren. Er lebte seit 1971 im Tiergarten Nürnberg und hat die Geschichte der Delfinhaltung in Nürnberg von Beginn an miterlebt und mitgeprägt, so der Tiergarten.

Souveräner Chef der Delfingruppe

Der Große Tümmler war Vater von 13 Jungtieren von denen noch vier Nachkommen leben. Moby galt als Chef der Delfingruppe und bestimmte lange mit ruhiger Souveränität die Gruppe. Erst in den letzten Jahren konnte er sich nicht mehr gegen jüngere Bullen durchsetzen und lebte bereits etwas zurückgezogener. Die Besucher konnten ihn deshalb oft alleine spielen, ruhen oder seine Runden ziehen sehen.

Therapie half dem Delfin nicht

Am Sonntagmorgen kam Moby nicht zur üblichen Futterrunde. Pfleger holten ihn daraufhin in ein separates Becken und nahmen Blutproben. Trotz einer eingeleiteten Therapie verschlechterte sich sein Zustand sehr schnell und der Delfin starb binnen weniger Stunden, erklärt der Tiergarten.

Nach dem berühmten Gorilla Fritz ist Moby das zweite Tier, das im Tiergarten alt und bekannt geworden und in diesem Jahr verstorben ist. Ähnlich wie Fritz hat auch Moby Tiergartengeschichte geschrieben, so die Stadt.