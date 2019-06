Tiergarten Nürnberg stellt Lurch des Jahres vor – den Bergmolch

Der Verein Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde hat den Bergmolch zum Lurch des Jahres auserkoren. Der Tiergarten Nürnberg unterstützt den Verein als einer von zwei Hauptsponsoren. Daneben unterstützt der Wiener Tiergarten Schönbrunn die Kampagne.

Stellvertreter für viele andere Amphibien

Während in Europa die Bestände der meisten Amphibien zurückgehen, ist der Bergmolch noch nicht überall gefährdet. Er wurde dennoch zum Lurch des Jahres gewählt, da er wegen seiner leuchtend orange gefärbten Bauchunterseite auffällt.

Der Bergmolch im Tiergarten Nürnberg

Auch im Tiergarten Nürnberg können Besucher den Bergmolch entdecken, auch in Anlagen, in denen man ihn nicht vermutet; zum Beispiel bei den Buntmardern, Löwen, Tigern oder in den Tümpeln der Bartgeieranlage. Dort legen die Molche ihre Eier ab. Anschließend gehen sie wieder zurück an Land und überlassen den Nachwuchs sich selbst. Dieser ernährt sich dann hauptsächlich von wasserlebenden Insekten und deren Larven.